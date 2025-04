Farbowanie ombre to jedna z naszych ulubionych technik koloryzacji. Polega na rozjaśnieniu samych końcówek, w celu uzyskania stopniowo jaśniejących włosów.

Pod hasłem „rude ombre" kryją się dwie wersje koloryzacji ombre, którego wyjściowym kolorem jest rudy przechodzący w rudy blond i ombre, którego podstawą są brązowe włosy rozjaśnione do kasztanowo-rudych kosmyków.

Jak zrobić rude ombre?

Wszystko zależy od wyjściowego koloru włosów. Możesz zaryzykować rozjaśnianie w domu, ale tylko wtedy, jeśli chcesz uzyskać wyłącznie delikatną różnicę w odcieniu.

Rude włosy - wystarczy farba rozjaśniająca o 2-3 tony. Najlepiej wybierać taką, która ma w nazwie „ciepły", „karmelowy" albo „miodowy". Kolor powinien współgrać z twoim naturalnym kolorem włosów i płynnie przechodzić do rudego blondu. Możesz użyć również spray'u rozjaśniającego (taki ma np. w swojej ofercie John Frieda) i spryskać nim same końcówki włosów.

- wystarczy farba rozjaśniająca o 2-3 tony. Najlepiej wybierać taką, która ma w nazwie „ciepły", „karmelowy" albo „miodowy". Kolor powinien współgrać z twoim naturalnym kolorem włosów i płynnie przechodzić do rudego blondu. Możesz użyć również spray'u rozjaśniającego (taki ma np. w swojej ofercie John Frieda) i spryskać nim same końcówki włosów. Brązowe włosy - końcówki najpierw trzeba poddać dekoloryzacji. Dopiero potem możesz nałożyć na nie docelowy kolor. Szatynkom i brunetkom radzimy wybrać się do salonu fryzjerskiego.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Komu pasuje rude ombre?

Z rudym ombre jest dokładnie tak samo jak z rudymi włosami - pasuje tylko niektórym typom urody. Te rozjaśnione do blondu świetnie pasują kobietom o jasnej, mlecznej cerze. Brązowe rozjaśnione do rudych, to idealna propozycja dla oliwkowych i brzoskwiniowych karnacji. Oba dobrze komponują się z zielonymi lub piwnymi oczami oraz piegami.

Jak pielęgnować włosy?

Rozjaśniane włosy, bez względu na to, czy poddane dekoloryzacji, czy rozjaśnione tylko o 2 tony, stają się szorstkie i podatne na urazy mechaniczne. Aby odzyskały blask i naturalną miękkość, potrzebują porządnej dawki nawilżania.

Aby końcówki wyglądały zdrowo i miały ładny połysk, stosuj olejki (szczególnie polecamy ten rycynowy). Do większego blasku, możesz stosować na całe włosy spray'e nabłyszczające, zwróć tylko uwagę, aby nie miały alkoholu w składzie (ten dodatkowo wysusza).

Po każdym myciu włosów stosuj odżywkę (możesz nakładać ją tylko na końcówki włosów). Raz lub dwa razy w tygodniu zafunduj włosom maskę regenerującą (wybierz tę do włosów farbowanych).

