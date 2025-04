Rubia to sproszkowany korzeń Manjishty, rośliny występującej głównie w Azji, Afryce, Indonezji i na Filipinach. Obok henny, cassi, indygo i katam jest jednym z najpopularniejszych ziół do koloryzacji włosów. Nadaje im brzoskwinioworóżowy, truskawkowy odcień. Na jasnych pasmach, będzie on bardziej nasycony, natomiast na ciemnych - widoczne będą jedynie delikatne, ciepłe refleksy. Składnikami aktywnymi są w niej m.in. alizaryna, rubiadyna oraz purpuryna.

Reklama

Oprócz właściwości barwiących, rubia korzystnie wpływa też na skórę głowy — ogranicza łojotok i tonizuje. Można stosować ją samodzielnie lub wymieszać z innymi naturalnymi barwnikami.

Spis treści:

Rubia zachowuje barwnik w każdym pH, dlatego bez problemu można ją łączyć z innymi ziołami: henną, cassią, indygo lub katamem. Każdy wariant da nam innych odcień. Mieszając rubię z henną, uzyskamy ognistorudy kolor, z cassią — miedziany brąz, z indygo — zielony, który z czasem utleni się do fioletu, natomiast z katamem — fioletowy.

Cassia na włosy — naturalny i szybki sposób na regenerację. Jakie daje efekty i jak stosować?

fot. Adobe Stock, Mniej

Rubię można stosować solo, bez odstawiania i zakwaszania. I tak zabarwi włosy. W przygotowaniu bardzo istotna jest temperatura wody. Zalanie jej wodą o temperaturze 50-60 stopni sprawi, że kolor będzie bardziej wyrazisty. Dla optymalnego efektu najlepiej trzymać ją na włosach ok. 3-4 h.

Przygotowując ją z z innymi ziołami (np. henną), możemy dodać ją gotowej pasty tuż przed farbowaniem. W zależności od tego, jaki chcemy osiągnąć efekt, proporcje będą inne.

Ważne: przed nałożeniem farby na włosy wykonaj próbę uczuleniową i kolorystyczną.

Reklama

Czytaj także:

Shikakai na włosy: naturalny sposób na wzmocnienie i objętość XL

Goździki na włosy: lekarstwo na siwienie i wypadanie. Jak stosować i jak działają?