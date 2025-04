Musimy przyznać, że różowe włosy bardzo nam się podobają! Mimo, że modne były już kilka lat temu, teraz wracają ze zdwojoną siłą. Kilka lat temu różowymi końcówkami zachwyciła Agnieszka Szulim i Edyta Górniak, teraz możemy obserwować je u Keshy, Rity Ory czy Lily Allen.

Jeśli jesteś blondynką, nie powinnaś mieć problemów z pofarbowaniem włosów w domu. Wystarczy farba (do 8 myć), puder lub spray i gotowe. Jeśli masz ciemne włosy, wybierz się do fryzjera. Najpierw będziesz musiała poddać się dekoloryzacji, dopiero potem może odbyć się koloryzacja na różowo. Skusicie się na ten wakacyjny, różowy look?

Kolorowe kredki do włosów Joico, cena 90 zł za komplet Różowa farba do 8 myć Hairchalk Loreal, cena 70 zł Różowy spray Rita Hazan, cena 50 zł Różowy puder Kevin Murphy, cena 79 zł Różowy puder w spray'u Bumble & bumble, cena 79 zł

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia gwiazd w różowych włosach: