Wypadanie włosów jest naturalnym procesem i dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Człowiek traci około 40-120 włosów dziennie i jest to norma. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynają nadmiernie wypadać.

Łysienie może się pojawić gwałtownie lub stopniowo. Jeżeli stopniowo - możesz zauważyć osłabienie oraz kruchość włosów, a następnie wypadanie miejscowe.

Istnieją dwa różne rodzaje łysienia:

Łysienie androgenowe



To najczęściej występujący rodzaj łysienia. Jest zależne od genów i związane z hormonami. Po okresie dojrzewania, napływ hormonów męskich - androgenów, powoduje stopniową atrofię (zanik) mieszków włosowych. Po kilku dekadach prowadzi to do skrócenia cyklu życia włosa.

Kobiety rzadziej dotyka ten rodzaj łysienia (tylko 25% kobiet boryka się z takim stanem).

Telogenowe wypadanie włosów



Charakteryzuje się ono rozproszonym wypadaniem włosów na całej powierzchni skóry głowy. Pojawia się, kiedy zbyt dużo włosów przechodzi do fazy wypadania w tym samym czasie. Może być spowodowane stresem, zaburzeniami żywienia, leczeniem medycznym, a także zaburzeniami hormonalnymi i zmianami pór roku.

Ma miejsce najczęściej:

po urodzeniu dziecka,

okresie menopauzy: spadek poziomu estrogenów powoduje łysienie rozproszone, które wpływa na zmniejszenie ilości włosów na głowie.

Dotyczy także sezonowej utraty włosów np. ekspozycja na słońce wpływa na produkcję hormonów steroidowych (istnieją dwa główne okresy nasilenia: w sierpniu-wrześniu i na wiosnę), które powodują wypadanie włosów.

Istnieją też inne, poważniejsze rodzaje łysienia, które wymagają leczenia medycznego.

Łysienie, które wymaga leczenia:

Łysienie miejscowe

Może być spowodowane problemami skóry, takimi jak guzy, oparzenia czy strupy, radioterapią czy też pasożytami takimi jak: grzybica czy porosty.

Łysienie plackowate

Charakteryzuje się plackowatym wypadaniem włosów na jednym lub więcej obszarach. Uznaje się, że jest to wynikiem zaburzenia autoimmunologicznego.

Mimo szerokiej wiedzy na temat przyczyn łysienia nadal pozostaje bez odpowiedzi pytanie, dlaczego problem ten dotyczy jednych, a omija innych.

