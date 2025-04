Rozjaśnianie włosów w domu jest skomplikowane, ale nie niemożliwe. Wiele testów mamy za sobą i pokazują jedno - wszystko zależy od wyjściowego koloru włosów, umiejętności i zastosowanych kosmetyków. Aby rozjaśnić włosy możesz sięgnąć po trwałą farbę, farbę bez amoniaku, spray rozjaśniający albo wybrać jedną z domowych metod. Rozjaśnienie włosów w domu to koszt ok. 30 zł - tyle kosztuje farba z drogerii i pędzel do jej nakładania. Farba kupiona w sklepie fryzjerskim razem z odpowiednio dobraną wodą utlenioną kosztuje około 70 zł. Cena rozjaśniania włosów u fryzjera zależy od salonu i długości włosów, ale waha się od 150 zł do 500 zł.

Reklama

Spis treści:

To zdecydowanie najprostsze zadanie. Naturalne włosy nie są jeszcze uwrażliwione i chętnie poddają się koloryzacji. Zazwyczaj efekt końcowy jest do przewidzenia i często pokrywa się z obietnicą producenta.

Włosy blond - są najłatwiejsze do rozjaśnienia, wybierz farbę o 1-2 tony jaśniejszą (jeśli marzy ci się platyna - zostaw to fryzjerowi).

- są najłatwiejsze do rozjaśnienia, wybierz farbę o 1-2 tony jaśniejszą (jeśli marzy ci się platyna - zostaw to fryzjerowi). Włosy brązowe - wybierz farbę o 3-4 tony jaśniejszą. Nałóż ją na całe włosy albo tylko na pasemka, osiągniesz wtedy modne refleksy na ciemnych włosach.

- wybierz farbę o 3-4 tony jaśniejszą. Nałóż ją na całe włosy albo tylko na pasemka, osiągniesz wtedy modne refleksy na ciemnych włosach. Włosy czarne - zdecydowanie odradzamy samodzielne eksperymenty w domu, niemal zawsze grozi to plamami i niechcianymi, żółtymi odcieniami.

W tym wypadku trudno jest przewidzieć ostateczny efekt. Oczywiście cały czas mówimy o domowym rozjaśnianiu włosów (dobry kolorysta z pewnością poradzi sobie z tym zadaniem).

Jeśli chcesz rozjaśnić farbowane włosy w domu, nie nakładaj farby od razu na całe włosy. Zacznij od pojedynczych pasemek. Nie tylko sprawdzisz, jaki będzie końcowy kolor, ale także osiągniesz modne sombre hair. I raczej bądź wierna jednej marce - jeśli wcześniej farbowałaś włosy marką „A", to nie rozjaśniaj ich nagle marką „B". Nasza rada: nie nakładaj farby od samego czubka włosów - wygląda to bardzo nienaturalnie. Fryzura najlepiej wygląda z małym 2-3 centymetrowym odrostem.

fot. Adobe Stock, hedgehog94

To zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać. Na wszystkich farbach, zaraz obok numerów, pojawia się opis koloru:

słoneczny, złocisty - będzie ciepły, ale może wpadać w żółty;

popielaty, skandynawski - będzie chłodny, ale może wpadać w zieleń;

szampański, perłowy - będzie opalizujący, ale może wpadać w róż.

Unikaj farb o numerach wyższych niż 10. 11 i 12 to bardzo silne rozjaśniacze, które mogą spalić włosy. Jeśli zależy ci na efekcie jak z salonu, wybierz się do sklepu dla profesjonalistów - tam wykwalifikowany pracownik podpowie, jaką farbę i wodę utlenioną wybrać.

Niemal każda marka kosmetyczna, która ma w swojej ofercie farby do włosów, ma również rozjaśniacz - jeden lub kilka. Niektóre z produktów rozjaśniają włosy pozostawiając je w chłodniejszych, inne w cieplejszych tonach. Są takie rozjaśniacze, które zmieniają odcień włosów nawet o 10 tonów.

I uwaga, rozjaśniacze dostępne obecnie w drogeriach zdecydowanie różnią się od tych, które na rynku były jeszcze kilkanaście lat temu. Po pierwsze nie niszczą tak bardzo włosów, po drugie są łatwiejsze w użyciu, a po trzecie mają przyjemny zapach.

Jak stosować rozjaśniacz do włosów?

Zacznij od podzielenia włosów na sekcje. Upnij część włosów na górze i zacznij nakładać rozjaśniacz na dolne pasemka. Stopniowo rozpuszczaj kolejne warstwy tak, aby wszystkie włosy zostały równomiernie pokryte. Aplikuj rozjaśniacz na włosy od połowy ich długości i na końcówki. Potrzebują one więcej czasu, by przyjąć nowy kolor niż te na samym czubku głowy. Po upłynięciu wyznaczonego czasu, zmyj farbę z włosów, umyj włosy łagodnym szamponem i nałóż odżywkę (często dołączona jest do opakowania).

Pamiętaj, aby bezwzględnie przestrzegać czasu podanego na opakowaniu. Nie trzymaj rozjaśniacza dłużej na włosach, ale też nie skracaj drastycznie tego czasu (włosy mogą być nienaturalnie żółte lub pomarańczowe).

Oprócz standardowych rozjaśniaczy, w drogeriach dostępne są również specjalne spraye rozjaśniające, dzięki którym możesz uzyskać delikatne, słoneczne refleksy. Stosuje się je na wilgotne włosy, 2-3 razy w tygodniu. Podczas stosowania pamiętaj o maseczkach silnie nawilżających - tego rodzaju produkty przy dłuższym stosowaniu mogą przesuszać włosy.

fot. Rozjaśniacz do włosów w spray'u SCHWARZKOPF BLONDE, cena: ok. 29 zł; rozjaśniacz do włosów w spray'u Go Blonder JOHN FRIEDA Sheer Blonde, cena: ok. 60 zł; rozjaśniacz do włosów w spray'u JOANNA MULTI COLOR CREAM, cena: ok. 13 zł/materiały prasowe

Jeśli masz naturalny kolor włosów i chcesz tylko delikatnie go rozjaśnić, sięgnij po naturalne metody rozjaśniania włosów. Musisz jednak wiedzieć, że nie osiągniesz nimi spektakularnych efektów.

Rozjaśnianie włosów cytryną

Sok z cytryny zawiera kwasy owocowe i witaminę C, które mają właściwości rozjaśniające. Jak przygotować mieszankę? 100 ml soku z cytryny wymieszaj z 300 ml wody. Możesz ją stosować w formie płukanki lub przelać do atomizera. Pierwsze efekty powinnaś zauważyć po 2 tygodniach stosowania (używaj jej co drugi dzień).

Pamiętaj, sok z cytryny ma również działanie wysuszające - nie zapomnij o regeneracji i nawilżeniu odpowiednio dobraną maską do włosów.

Rozjaśnianie włosów miodem

Dlaczego miód rozjaśnia włosy? Bo w swoim składzie ma nadtlenek wodoru, czyli wodę utlenioną (jej stężenie jest jednak prawie 1000 razy mniejsze). 2 łyżki miodu wymieszaj z 2 szklankami ciepłej wody. Odstaw, aż na powierzchni pojawi się pianka - tak przygotowaną mieszanką płucz włosy 2 razy w tygodniu.

Rozjaśnianie włosów wodą utlenioną



To dość kontrowersyjna metoda, bo łatwo tu o zniszczenie włosów i brzydki kolor. Wszystko zależy od użytego stężenia. Ta sprzedawana w aptekach to 3% woda utleniona - jeśli chcesz ją wykorzystać do rozjaśniania włosów, wymieszają ją w proporcji 1:1 z ciepłą wodą. Taką mieszanką wypłucz włosy i zostaw na 20 minut. Następnie umyj włosy szamponem i nałóż odżywkę.

Musisz pamiętać, że z rozjaśnianiem włosów jest inaczej niż z ich farbowaniem. Farby z rozjaśnionych włosów nie da się wypłukać - na nic zda się kilkukrotne mycie ich szamponem przeciwłupieżowym (co akurat przy zbyt ciemnych włosach się sprawdza). Kolor włosów rozjaśnionych możne zmienić tylko kolejnym farbowaniem, albo tonującymi kosmetykami.

Tu z pomocą przychodzą wszystkie szampony, płukanki, odżywki i maski, które niwelują niepożądane żółte odcienie. Najczęściej mają niebieski, fioletowy lub czarny kolor. Po zastosowaniu włosy zyskują chłodny, perłowy odcień.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.11.2021

Reklama

Czytaj także:

6 najczęściej popełnianych błędów w farbowaniu włosów

Laminowanie włosów żelatyną - efekty