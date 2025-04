Samodzielne obcinanie włosów w domu czy koloryzacja nie musi kończyć się katastrofą. Jeśli marzysz o włosach z delikatnie rozjaśnionymi pasemkami lub chcesz pozbyć się nieestetycznych odrostów mamy coś dla ciebie - rozjaśniacz w sprayu marki Joanna. Efekty widać już po pierwszym użyciu!

Spray rozjaśniający włosy Multi Blond Reflex Joanna

Rozjaśniacz w sprayu pozwala szybko i wygodnie rozjaśnić włosy o 2-3 tony. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim do włosów blond i ciemny blond - na włosach ciemniejszych efekt rozjaśnienia będzie o wiele mniej widoczny.

Spray stopniowo rozjaśnia włosy, ale efekt widoczny jest niemal od pierwszego użycia - wszystko zależy od wyjściowego koloru twoich włosów. Nie należy stosować go codziennie - po 4 aplikacjach raz na kilka dni należy zrobić przerwę. Jest bardzo wydajny, starcza na kilka miesięcy regularnego używania.

Spray pachnie dość chemicznie (w końcu to rozjaśniacz) i może delikatnie przesuszać włosy, mimo że w swoim składzie zawiera kompleks keratynowy i składniki kondycjonujące. Po każdym użyciu zalecamy zastosować odżywkę lub maskę do włosów.

Uwaga! Produkt nie zalecany jest do włosów po trwałej ondulacji i farbowanych odcieniami brązu i ciemniejszymi.

Spray w regularnej cenie kosztuje 8,99 złotych. To bardzo konkurencyjna cena, jeśli porównamy go z innym znanym produktem dostępnym na rynku, czyli sprayem rozjaśniającym marki John Frieda. Kupisz go m.in. w drogeriach Hebe.

Jak używać sprayu rozjaśniającego?

Na odrosty, jeśli chcesz je rozjaśnić i sprawić, że będą mniej widoczne (to dobry sposób na ograniczenie wizyt u fryzjera).

Na końcówki włosów jeśli chcesz uzyskać efekt ombre .

. Na całą długość włosów jeśli chcesz rozjaśnić wszystkie kosmetyki.

Na wybrane pasemka, aby osiągnąć efekt sombre hair, czyli włosów rozświetlonych słońcem.

Pielęgnacja rozjaśnianych włosów

Rozjaśnianie włosy to te najbardziej zniszczone - raz w tygodniu stosuj regenerujące maski do włosów farbowanych, a po każdym umyciu włosów używaj (przynajmniej na kilka minut) odżywki - wystarczy, że nałożysz ją od połowy ich długości.

Rozjaśniane włosy mają to do siebie, że żółkną - warto sięgnąć wtedy po fioletowe szampony i maski do włosów, które pozwolą utrzymać naturalny, chłodny odcień.

