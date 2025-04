Rozjaśnianie włosów to mocna ingerencja w strukturę włosa. W zależności od koloru wyjściowego oraz kondycji pasm, uszkodzenia mogą być mniejsze lub większe, dlatego zanim sięgniesz po jeden z wybranych produktów, dobrze je przygotuj. Podetnij końcówki, a jeśli są suche i się puszą – przywróć im blask oraz odpowiedni poziom nawilżenia, w przeciwnym razie rozjaśniacz do włosów pogorszy ich stan. Staną się sztywne, matowe i mogą się kruszyć.

Na rynku dostępne są rozjaśniacze do włosów w formie sprayu, kremu, proszku lub klasycznej farby (tzw. farby rozjaśniającej). Kupisz je w popularnych drogeriach oraz w sklepach z profesjonalnymi kosmetykami. Spray to rozwiązanie najszybsze i najłatwiejsze, ale jednocześnie najmniej efektowne. Rozjaśnianie rozjaśniaczem w proszku daje najbardziej spektakularny efekt, jednak najmocniej niszczy włosy. Pośrednim rozwiązaniem jest zastosowanie farby rozjaśniającej - farba nie tylko rozjaśnia, ale również od razu wypełnia włos sztucznym pigmentem, rozjaśniacz natomiast pozostawia je zdepigmentowane (trzeba nałożyć na nie odpowiedni kolor).

Rozjaśniacz do włosów w sprayu to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów na jaśniejsze pasma. Wystarczy spryskać nim włosy w odległości koło 20-30 cm i gotowe. Z każdym użyciem włosy będą stawać się jaśniejsze. Rozjaśniacz w sprayu może rozjaśnić włosy maksymalnie o 2 tony, dlatego świetnie nadaje się np. do koloryzacji sombre blond. Stosuj je według zaleceń producenta. W tej kategorii bardzo dużą popularnością cieszy się rozjaśniacz do włosów w sprayu John Frieda oraz marki Joanna.

Czyli po prostu farba rozjaśniająca. Znajdziesz je w każdej drogerii i w zależności od marki, może rozjaśnić włosy od 3 do nawet 5 tonów. Z powodzeniem możesz wykonać zabieg w domu, jednak przed nałożeniem ich na całą długość włosów, warto sprawdzić kolor na pojedynczym paśmie - istnieje spore ryzyko, że otrzymasz niechciany żółty blond zwłaszcza, jeśli stosujesz go na włosy już rozjaśniane.

fot. Adobe Stock, Kaspars Grinvalds

Występują w kilkunastu odcieniach, w zależności od producenta. Znajdziesz je m.in. w ofercie marki Revlon czy Schwarzkopf i kupisz w profesjonalnych sklepach dla fryzjerów. Rozjaśniacz w takiej formie może rozjaśnić włosy nawet do 5 tonów. Należy wymieszać produkt z emulsją utleniającą (o tym, jakie stężenie wybrać, przeczytasz w dalszej części tekstu).

Proszek należy zmieszać z emulsją utleniającą (3, 6, 9 albo 12%) w proporcjach podanych na opakowaniu. Najczęściej stosowany jest do dekoloryzacji - czyli „ściągnięcia" koloru z włosów przed docelowym farbowaniem.

Emulsja utleniająca, czyli płyn nadtlenkowy, aktywuje rozjaśniacz. Występuje w 4 stężeniach: 3%, 6%, 9% i 12%. Dodaje się ją do proszku lub kremu rozjaśniającego. To, jakiego stężenia użyjesz, zależy od twojego wyjściowego koloru włosów oraz od efektu, jaki chcesz uzyskać.

Stężenie 3% - rozjaśnia o 1-2 tony i nadaje się do delikatnego rozjaśnienia włosów, które już i tak są jasne.

- rozjaśnia o 1-2 tony i nadaje się do delikatnego rozjaśnienia włosów, które już i tak są jasne. Stężenie 6% - rozjaśnia o 2-3 tony. Sprawdzi się przy jasnobrązowych włosach i ciemnych blond.

- rozjaśnia o 2-3 tony. Sprawdzi się przy jasnobrązowych włosach i ciemnych blond. Stężenie 9% - rozjaśnia o 3-4 tony, ale może wywoływać podrażnienie skóry głowy.

- rozjaśnia o 3-4 tony, ale może wywoływać podrażnienie skóry głowy. Stężenie 12% - rozjaśnia nawet do 7 tonów, ale równocześnie najbardziej niszczy włosy.

Rozjaśniacz należy stosować dokładnie według instrukcji na opakowaniu, w przeciwnym razie możesz trwale uszkodzić włosy. Przed zastosowaniem, zaleca się również przeprowadzić próbę uczuleniową na małym fragmencie skóry.

Rozjaśniacz działa najlepiej i najszybciej na włosach naturalnych. Jeśli planujesz je rozjaśnić, zrezygnuj z farbowania co najmniej 3-4 miesiące wcześniej. Warto pamiętać, że ciemne, farbowane włosy po jednym, nawet najsilniejszym rozjaśnianiu nie staną się nagle blond. W takim przypadku najlepiej, żeby zajął się nimi profesjonalista, który nie tylko zafarbuje je na wymarzony kolor, ale też odpowiednio o nie zadba.

Rozjaśnianie to jeden z najbardziej ingerujących i niszczących zabiegów, dlatego niezwykle ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Po każdym myciu włosów stosuj odżywkę i raz na 3-4 dni nakładaj maseczkę odżywczą, która dodatkowo je wzmocni. Stosuj też kosmetyki do blond włosów, które będą niwelować żółte tony i pozwolą ci dłużej cieszyć się pięknym kolorem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.05.2020

