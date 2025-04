Jeśli borykasz się z problemem wypadających włosów, albo czujesz, że z jakiś powodów (złej pielęgnacji lub częstej stylizacji) kosmyki są w gorszej kondycji, sięgnij po kosmetyczny hit - mgiełkę wzmacniającą Radical marki Farmona.

Mgiełka w regularnej cenie kosztuje 11,99 złotych. Teraz kupisz ją za 8,99 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online. Promocja trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Mgiełka zauważalnie wzmacnia włosy i przywraca im pożądaną grubość i objętość. To wszystko dzięki potrójnej sile działania, która odżywia, regeneruje i chroni przed uszkodzeniami. Włosy odzyskują swój piękny, zdrowy blask, stają się mocne, dogłębnie odżywione i jedwabiście gładkie.

Mgiełka ma ziołowy, dość specyficzny zapach. Nie obciąża nadmiernie włosów, ani nie sprawia, że szybciej się przetłuszczają.

Wystarczy stosować ją co 2-3 dzień, ale jeśli twoje włosy wyjątkowo się z nią polubią, możesz też aplikować ją codziennie. Niestety, na efekty będziesz musiała nieco zaczekać - wyraźne wzmocnienie i pogrubienie włosów, powinnaś zauważyć po miesiącu regularnego używania.

Jedyną wadą mgiełki jest to, że przy niektórych typach włosów (szczególnie tych, które lubią silikony w kosmetykach), może je delikatnie wysuszać i sprawiać, że będą gorzej się rozczesywały. Po zastosowaniu mgiełki, warto nałożyć odżywkę bez spłukiwania albo olejek np. z czarnuszki marki Bioelixire. Raz w tygodniu zafunduj im również intensywnie odżywczą maskę - polegamy szczególnie te z linii Hair Food marki Garnier.

Mgiełką zachwycają się również wizażanki. Doceniają ją przede wszystkim za to, że wyraźnie wzmacnia włosy i hamuje ich wypadanie.