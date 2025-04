W każdym szamponie, niezależnie od jego rodzaju, znajdują się składniki podstawowe, które odpowiadają za oczyszczenie skóry głowy i włosów oraz składniki, które modyfikują działanie szamponów (m.in. stabilizatory piany). Pozostałe to tzw. substancje dodatkowe (konserwanty, substancje zagęszczające, barwniki, witaminy A, E, B5 i B6, substancje zapachowe, zioła, olejki roślinne itp.). Duża część z nich jest dobierana odpowiednio do rodzaju szamponu – inne składniki zawierają szampony przeznaczone do włosów suchych i zniszczonych, inne – szampony przeciwłupieżowe.

Jaki szampon wybrać

Szampon powinnaś dobrać do rodzaju włosów:

szampony do włosów łamliwych, suchych albo po zabiegach chemicznych są bogate w olejki roślinne, wyciągi z ziół (lawendy i lipy) oraz substancje, które odżywiają i regulują wilgoć włosów;

szampony do włosów przetłuszczających się zawierają wyciągi z roślin (głównie chmielu, liści pokrzywy, tataraku czy jałowca) oraz substancje regulujące pracę gruczołów łojowych;

szampony do włosów farbowanych – są bogate w substancje, które utrwalają kolor (m.in.w wyciąg z rumianku dla blondynek, wyciąg z kwiatów bławatka dla szatynek, dla brunetek – z orzecha włoskiego, a dla rudych – z łusek cebuli), wygładzają i odbudowują strukturę włosów zniszczonych środkami chemicznymi (wyciąg z brzozy, nagietka oraz skrzypu);

szampony do włosów cienkich i wypadających odżywiają cebulki włosów; ich główne składniki to witaminy, wyciągi z ziół, kolagen, elastyna i pantenol;

szampony przeciwłupieżowe – zarówno leczą skórę głowy, jak i pielęgnują włosy; regulują złuszczanie naskórka; są bogate w wyciąg z szałwii (która ma działanie przeciwłupieżowe) oraz substancje, które odbudowują włosy i łagodzą podrażnienia skóry.

Szampony występują pod kilkoma postaciami. Oprócz tradycyjnych płynnych szamponów, w sklepach dostępne są również szampony w postaci:

