Twoje włosy są przesuszone, mało elastyczne, trudno się rozczesują a do tego brakuje im blasku? To znak, że wymagają odbudowy.

- Do tej pory określane jako uwrażliwione, tak naprawdę są zniszczone. Dlatego warto im zafundować pielęgnację z niesamowitą rośliną rezurekcyjną. Po raz pierwszy marka Kérastase wydobyła jej cenny ekstrakt i zastosowała go w gamie regenerującej włosy – wyjaśnia Leszek Czajka, Ambasador marki. Taką pielęgnację kobiety mogą same kontynuować w domu - dodaje.

Na czym polega rytuał i jakie daje efekty po pierwszym zastosowaniu? Zobacz sama.



