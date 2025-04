Płaskie farbowanie już dawno wyszło z mody - i bardzo dobrze! Nie jest ani twarzowe ani praktyczne (ciągłe ukrywanie odrostów może doprowadzić do szału). Dlatego pasemka zdobywają coraz większą popularność.

Refleksy potrafią odjąć lat, rozświetlić buzię i sprawić, że włosów optycznie wydaje się więcej. Ich wykonanie u fryzjera często kosztuje fortunę. Podpowiadamy jak stworzyć na włosach piękne, słoneczne refleksy domowymi sposobami.

Jak dobrać pasemka do koloru włosów?

Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego odcienia i tu zasada jest prosta - pasemka powinny być o 2 tony jaśniejsze od reszty włosów. Nie mniej, bo nie będzie widać różnicy, i nie więcej, jeśli chcesz uniknąć pstrokacizny.

Brunetki - jasny kasztan albo złote brązy,

Ciemne blondynki - kolor miodu albo pszenicy

Jasne blondynki - platyna.

Jak zrobić pasemka na włosach w domu?

Pamiętaj, aby przed farbowaniem ostatecznie zdecydować się jaki efekt chcesz osiągnąć. Możesz rozjaśnić tylko pasemka przy twarzy, możesz stworzyć efekt ombre, sombre albo wybrać metodę flamboyage.

Zanim zaczniesz nakładać farbę zdecyduj, które pasma zasługują na zaakcentowanie. Czasem będzie to grzywka, czasem kilka pasemek wokół twarzy. O nałożenie farby możesz poprosić przyjaciółkę, ale z pomocą dodatkowego lusterka poradzisz sobie spokojnie same. Pamiętaj, aby nie nakładać farby od nasady włosów - w tym wypadku odrosty są bardzo wskazane!

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Zrób użytek ze starej szczoteczki do zębów



To nią możesz nałożyć farbę! Wcale nie wynika to z oszczędności - gęsto usiane włoski szczoteczki świetnie sprawdzą się, jeśli chcesz osiągnąć efekt delikatnego rozświetlenia.

Pamiętaj, aby nie przesadzać z ilością preparatu i nie smarować kosmyków zbyt gęsto. Jedynie na samych końcach włosów możesz nałożyć więcej farby, aby uzyskać prawdziwie słoneczny efekt.

Użyj gotowych preparatów do delikatnego rozjaśniania włosów



Mają je w swojej ofercie John Frieda (spray So Blonde), Joanna albo Loreal (żel Sunkiss). Te kosmetyki zmieniają kolor o 2 tony. Na pierwsze samodzielne próby są idealne. Ich użycie jest banalnie proste i nie można zrobić sobie nimi krzywdy.

Farba do włosów bez amoniaku



Rozjaśnia włosy do 3 tonów (więc nie zrobimy nim przeskalowanego efektu) a do tego nie niszczy włosów. Kolejny plus? Kolor zawsze wychodzi naturalny (nigdy za żółty lub zbyt zimny).

Pamiętaj jednak, że taka farba sprawdzi się tylko na naturalnych włosach. Nakładaj ją na pojedynczo wybrane pasma, najlepiej od 1/4 długości włosów cienkim grzebykiem.

A może flamboyage?

Na pewno słyszałyście o metodzie flamboyage. Tutaj też potrzebna jest farba do włosów i... taśma klejąca. Podziel włosy na dwie warstwy - chodzi wyłącznie o włosy z samej góry. Wierzchnią warstwę na razie zwiąż, żeby nie przeszkadzała. Do dolnej przyłóż taśmę i na te włosy, które się do niej przyczepiły nałóż farbę pędzelkiem. To samo zrób z drugą warstwą.

Naturalne rozjaśnianie



Włosy możesz również rozjaśnić naturalnymi składnikami. Przepisów na rozjaśniające mieszanki jest całe mnóstwo! Przyda się miód, cytryna, rumianek i cynamon.

Pamiętaj, aby na kilka dni przed użyciem wybranej mieszanki zrobić próbę na jednym kosmyku. W ten sposób przekonasz się, jak twoje włosy zareagują na wybraną metodę i skontrolujesz kolor.

