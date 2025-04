Proszek Reetha: indyjski sposób na lśniące włosy i gładką skórę

Proszek Reetha to tradycyjny, indyjski składnik stosowany do pielęgnacji włosów i ciała. Bogaty jest w saponiny, dlatego z powodzeniem może zastąpić żel do mycia i szampon. Sprawdzi się m.in. u osób borykających się z atopowym zapaleniem skóry, trądzikiem, w walce z łupieżem i różnego rodzaju infekcjami skóry głowy. Przeczytaj, co ma do zaoferowania proszek Reetha, jak jest pozyskiwany i jak prawidłowo go stosować.