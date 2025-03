Pielęgnacja włosów to nie tylko stosowanie masek i odżywek. W ostatnich latach wcierki do włosów zyskały ogromną popularność. Konsumenci coraz częściej sięgają po tego typu kosmetyki, szukając naturalnych i skutecznych metod na poprawę kondycji włosów. W naszym rankingu znajdziesz aż 7 najlepiej ocenianych produktów dostępnych na rynku.

Reklama

Spis treści:

Ziołowa wcierka od Anwen to produkt o silnym działaniu rozgrzewającym, który pobudza mikrokrążenie skóry głowy. Dzięki temu cebulki włosowe zostają lepiej odżywione, co przekłada się na szybszy wzrost włosów. Kosmetyk cieszy się od lat dużym zaufaniem użytkowników.

Pobudza krążenie w skórze głowy

Wzmacnia cebulki włosowe

Wspomaga porost włosów

Działa stymulująco i rewitalizująco

Ziołowy, naturalny skład

Wysoka skuteczność

Działanie rozgrzewające pobudzające krążenie

Może powodować uczucie pieczenia u osób z wrażliwą skórą

Rekomendowana dla osób z problemem wolno rosnących włosów oraz osłabionych cebulek. Nie zalecana dla osób z bardzo wrażliwą skórą głowy ze względu na działanie rozgrzewające.

fot. Rozgrzewająca wcierka do włosów Anwen Grow Us (Me) Tender/mat. prasowe

OnlyBio oferuje produkt, który wspomaga wzrost włosów i poprawia ich ogólną kondycję. Wcierka zawiera ekstrakty z pokrzywy oraz skrzypu, które znane są ze swoich właściwości wzmacniających.

Wspomaga wzrost włosów

Reguluje pracę gruczołów łojowych

Wzmacnia cebulki i ogranicza wypadanie włosów

Lekka konsystencja

Dobrze się wchłania

Naturalne ekstrakty roślinne

Nie każdemu odpowiada zapach

Efekty mogą być widoczne dopiero po kilku tygodniach

Dla osób z przetłuszczającą się skórą głowy oraz z problemem nadmiernego wypadania włosów. Nie wskazana przy podrażnionej skórze.

fot. Ziołowa wcierka na porost włosów: OnlyBio Hair Balance/mat. prasowe

Kto nie zna wcierki Banfi? Legendarny już produkt z Węgier o unikalnym ziołowym składzie cieszy się ogromną popularnością od lat. Skutecznie stymuluje porost włosów i zapobiega ich wypadaniu.

Pobudza wzrost włosów

Wzmacnia cebulki

Odświeża skórę głowy

Bardzo skuteczna przy regularnym stosowaniu

Niezwykle wydajna

Ma intensywny ziołowy zapach, dla wielu osób nieprzyjemny

Alkoholowa baza, która może podrażniać

Dla osób z łysieniem i cienkimi, przerzedzonymi włosami. Produkt na bazie alkoholu – nie zalecany dla osób z bardzo suchą skórą głowy.

fot. Kultowa wcierka do włosów: Herbaria Banfi/mat. prasowe

Tonik-wcierka od Vianka łączy funkcje regulujące przetłuszczanie z działaniem wzmacniającym. Doskonały wybór dla osób z problematyczną skórą głowy. Dla osób z przetłuszczającymi się i słabymi włosami. Nie zalecany dla bardzo suchej skóry głowy.

Reguluje wydzielanie sebum

Odświeża i łagodzi podrażnienia

Wzmacnia cebulki

Delikatny, świeży zapach

Lekka formuła nie obciążająca włosów

Efekt widoczny dopiero po dłuższym stosowaniu

fot. Naturalny tonik-wcierka Vianek Seria Zielona Run In Scalp Toner/mat. prasowe

Produkt oparty na ekstrakcie z konopi siewnych, które wykazują działanie łagodzące i wzmacniające. Dla osób z suchą, swędzącą i wrażliwą skórą głowy. Bez przeciwwskazań dla skóry suchej i wrażliwej.

Łagodzi podrażnienia

Wzmacnia strukturę włosa

Nawilża i regeneruje

Naturalne ekstrakty łagodzące

Odpowiednia do skóry wrażliwej

Mniej intensywne działanie stymulujące

fot. Wcierka do włosów z ekstraktem z konopii Joanna Konopie/mat. prasowe

Naturalne serum typu wcierka o działaniu przeciwzapalnym i regenerującym. Produkt zdobył uznanie dzięki swojej łagodnej, a zarazem skutecznej formule. Dla osób borykających się z nadmiernym wypadaniem, a także wrażliwą skórą głowy. Nie wykazuje przeciwwskazań.

Regeneruje skórę głowy

Hamuje wypadanie

Pobudza wzrost nowych włosów

Bezpieczny dla skóry wrażliwej

Naturalny i łagodny skład

Mniej znana marka na rynku

fot. Naturalne serum-wcierka Nowa Kosmetyka “Mniej problemów, więcej włosów”/mat. prasowe

Resibo Hello New One! to nowoczesna wcierka stymulująca porost włosów, która łączy siłę naturalnych ekstraktów i składników aktywnych. Produkt ten zasługuje na uwagę, szczególnie wśród osób poszukujących naturalnych rozwiązań na wypadanie włosów.

Pobudza wzrost nowych włosów

Zapobiega nadmiernemu wypadaniu

Wzmacnia cebulki i poprawia mikrokrążenie skóry głowy

Pielęgnuje i nawilża skórę głowy

Bogaty skład oparty na peptydach i ekstraktach roślinnych

Odpowiednia dla skóry wrażliwej

Obecność substancji zapachowych może nie odpowiadać każdemu

Zalecana dla osób z osłabionymi cebulkami włosowymi, łysieniem lub okresowym nadmiernym wypadaniem włosów. Dzięki łagodnej formule nadaje się również do skóry wrażliwej. Nie zalecana dla osób uczulonych na którykolwiek składnik zapachowy (np. limonene, linalool).

fot. Wcierka do włosów z peptydami: Resibo Hello New One! Hair Growth Serum/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

Jak przyspieszyć porost włosów?

Naturalny produkt, który genialnie oczyszcza i wzmacnia włosy

Mgiełki do włosów: twoja tajna broń