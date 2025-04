Trudne do ułożenia, koszmarne – tak zwykle mówią o swoich włosach dziewczyny, których kosmyki mają tendencję do puszenia. Każda chciałyby wygrać walkę z niesfornymi włosami. Ty też o tym marzysz, prawda?;-) Wybawieniem są produkty Frizz Ease marki John Frieda, które poddaliśmy testowi. Dziewczyny z włosami kręconymi mogły sprawdzić jak działa szampon i odżywka Dream Curls, maska Miracolous Recovery oraz serum Frizz Ease Original. Testerki z włosami prostymi wzięły pod lupę szampon i odżywkę Flawlessy Straight, maskę Miracolous Recovery i lakier Moisture Barrier.

Nasze czytelniczki sprawdziły, jak preparaty Frizz Ease działają na ich włosy i stwierdziły jedno: są świetne! Niesforne kosmyki stały się łatwe do ułożenia, a fryzura wreszcie wyglądała tak, jak tego pragnęły. Czy nasze testerki mogłyby się mylić? Przeczytaj ich opinie i sama wypróbuj serię John Frieda Frizz Ease!

Co sądzą o produktach marki John Frieda uczestniczki naszego testu? Przeczytaj ich wypowiedzi i przekonaj się sama, że Frizz Ease naprawdę działa!

100%¹ uczestniczek testu odpowiedziało, że produkty Frizz Ease pomogły im w wygraniu walki z puszącymi się włosami – to naprawdę działa!:-)

94%² testerek odpowiedziało, że dzięki serii Frizz Ease włosy stały się bardziej podatne na stylizację! Teraz układanie przestało być problemem nie do rozwiązania;-)

100%³ testerek poleciłoby markę Frizz Ease swojej przyjaciółce. Dziewczyny odpowiadały, że nie ma w produktach Frizz Ease nic, czego by nie lubiły. Jak stwierdza jedna z testerek: „kosmetyki bardzo mi się spodobały i będę ich używać i polecać dalej, bo to co robią z moimi włosami to coś wspaniałego - wcześniej takich efektów nie miałam” (Beata Z., Lublin). Poza tym Frizz Ease to wspaniały pomysł na prezent dla koleżanek.

Jak dziewczyny oceniły szampony i odżywki Frizz Ease?

Dziewczyny, które testowały szampon i odżywkę Frizz Ease Dream Curls komentują ich działanie następująco: „Włosy po zastosowaniu obu produktów ładnie się układają, skręty są podkreślone, wyglądają zdrowo i naturalnie, włosy są miękkie w dotyku, nie przetłuszczają się, nie puszą się nawet na wilgotnym powietrzu” (Katarzyna K., Białystok).

Szampon i odżywka do włosów prostych Frizz Ease Flawlessy Straight także podbiły serca testerek: „od pierwszego użycia zachwycił mnie zapach produktów - jest cudowny i bardzo długo się utrzymuje. Na plus jest opakowanie, które bardzo przypadło mi do gustu - stonowane i eleganckie zarazem” (Izabela S., Wijewo).

Jak wypadło serum Frizz Ease Original?

Serum Frizz Ease Original zachwyciło testerki, które stwierdziły, że produkt doskonale poradzi sobie z niesfornymi i trudnymi do ułożenia włosami: Ciekawa i przyjemna konsystencja jakby tłustego żelu. Ułatwia rozczesywanie. Skutecznie pomaga ujarzmić włosy. Włosy lepiej układają się i są bardziej podatne na modelowanie. Serum ładnie podkreśla skręty. Zapobiega puszeniu się przy każdej pogodzie. Ładne, designerskie opakowanie” (Katarzyna K., Białystok).

Dodatkowy plus serum Frizz Ease Original dziewczyny przyznały za to, że po jego zastosowaniu włosy wyglądają na bardziej błyszczące: „włosy dzięki niemu są lśniące i nie puszą się: „Serum jest fenomenalne i jak najbardziej mogę je polecić przyjaciółkom! Włosy stały się bardzo podatne na stylizację, są nabłyszczone, wyglądają bardzo zdrowo i estetycznie” (Patrycja M., Czepielowice).

Co testerki sądzą o masce Frizz Ease Miraculous Recovery?

Na pytanie: Czy jest coś co lubisz w masce Frizz Ease Miraculous Recovery? dziewczyny odpowiedziały bez cienia wątpliwości: maska jest świetna! A oto opinia testerki z włosami kręconymi: „moje włosy teraz współpracują ze mną, a nie sterczą na wszystkie świata strony jak wcześniej...poza tym nie mogę się ich nadotykać - są takie miękkie i przyjemne w dotyku, dosłownie jak jedwab :)” (Beata Z., Lublin).

Testerki o włosach prostych także doceniły maskę: „Lubię konsystencję tej maski. Nie jest zbyt ciężka, ani też zbyt płynna. Jest niezwykle wydajna, wystarczy niewielka ilość, żeby pokryć całe, długie włosy. Oczywiście na plus też jest działanie. Po użyciu samego szamponu, włosy wyglądają już atrakcyjnie, maska jest jednak dopełnieniem tego efektu” (Milena K., Zduńska Wola).

Jak w testach wypadł lakier Frizz Ease Moisture Barrier?

Ten produkt jest według naszych testerek bezkonkurencyjny! Jedna z nich tak oceniła ten lakier: „wspaniale utrwala każdą fryzurę, podtrzymując efekt kuracji wygładzającej kosmetykami Frizz Ease dzięki czemu bez względu na panującą za oknem pogodę, mogę cieszyć się trwałą i bez efektu puszenia się fryzurą. Efekt po jego zastosowaniu jest bardzo naturalny, a włosy są pełne zdrowego blasku i przyjemnie nawilżone, ale nie przetłuszczone. Zero niesfornych kosmyków, zero elektryzowania się włosów, zero poprawek w ciągu dnia. I ten śliczny zapach, który otula włosy” (Katarzyna L., Pruchnik).

Zachęcamy Was do wypróbowania kosmetyków John Frieda Frizz Ease na własnych włosach. Skorzystajcie z opinii naszych testerek i też wygrajcie walkę z puszącymi się włosami;-)

¹ Wyniki testu konsumenckiego przeprowadzonego na grupie 41 użytkowniczek serwisu polki.pl w dniach 16.03.2015 do 22.04.2015. Analiza przygotowana przed redakcję Polki.pl

