Pudry do włosów pojawiły się na rynku już kilkanaście lat temu i od razu podbiły serca wszystkich kobiet. I nic dziwnego, w kilka sekund są w stanie wyczarować fryzurę pełną objętości!

Puder do włosów to nic innego jak to delikatny proszek, który wyglądem przypomina mąkę. W swoim składzie zawiera mikrocząsteczki, które „oblepiają" włosy. Od razu po zastosowaniu pasma są odbite u nasady, a dodatkowo stają się grubsze i jest ich optycznie więcej.

Pudry nadają też włosom plastyczność - można je ułożyć w kilka sekund za pomocą dłoni - wystarczy tylko delikatnie zmierzwić fryzurę. Dodatkowo utrwalają fryzurę i pochłaniają nadmiar sebum, dzięki czemu włosy wolniej się przetłuszczają.

Puder do włosów najczęściej zapakowany jest w małe, plastikowe opakowanie z dziurkami w górnej części (ale są na rynku również pudry w sprayu). W naszym zestawieniu znajdziesz kosmetyki od 10 do 50 złotych. Zobacz najlepsze pudry do włosów!

Jak używać pudru do włosów?

Puder w dotyku jest bardzo tępy. Są dwie metody jego stosowania. Pierwsza polega na rozdzielaniu pasm i posypywaniu nim nasady włosów. W drugiej chodzi o nasypanie odrobiny pudru na palce i wtarciu we włosy tuż przy głowie.

Efekt uniesienia po użyciu produktu utrzymuje się nawet do kilku godzin, a jeżeli pasma trochę oklapną, to wystarczy unieść je palcami - puder, który nadal jest na włosach spowoduje, że kosmyki znowu odzyskają objętość. Jeśli użyjesz go zgodnie z zaleceniami producenta, nie pozostawi żadnych widocznych śladów i nie będzie sprawiał trudności w rozczesywaniu. Aby usunąć puder z włosów, trzeba je po prostu umyć.

Pamiętaj, aby puder stosować z umiarem - jeśli nałożysz go za dużo, otrzymasz efekt odwrotny do zamierzonego - pasma będą sztywne i matowe. Można go używać niezależnie od długości włosów.

