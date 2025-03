Główna bohaterka, kultowego już serialu Emily w Paryżu, podobnie jak każdy z nas musi radzić sobie z wyzwaniami, jakie na drodze stawia przed nią jej nowe, paryskie życie. Jednak Emily dzięki niezwykłej wierze w siebie, charyzmie i swoim umiejętnościom, wszelkie przeciwności losu potrafi przekształcić w cudowny efekt ‘Oh La La’. Zupełnie tak jak Pantene robi to dla włosów zniszczonych i narażonych na negatywne skutki codziennej stylizacji. Zatroszcz się

o swoje włosy z produktami z limitowanej kolekcji Pantene x Emily w Paryżu i krocz przez życie jak pierwszoplanowy bohater ulubionego serialu!

Pantene x Emily in Paris – nowy design, sprawdzona formuła

Nowa limitowana kolekcja Pantene x Emily w Paryżu, to produkty znane z kultowej linii Pantene Intensive Repair po graficznej metamorfozie Sary DaCosta w stylu Emily in Paris. Ta ikoniczna linia produktów zawiera wzbogaconą mieszankę Pro-V, która odbudowuje zniszczone włosy. Stają się one widocznie mocniejsze i zdrowsze. Gama obejmuje trzy produkty, w tym Pantene Intensive Repair Miracle Serum, Pantene Intensive Repair Keratin Protect Mask oraz Pantene Intensive Repair Keratin Protect Oil.

Serum, maska, a może olejek? To jak z nich korzystasz zależy od Ciebie!

Oh la la! Pantene Intensive Repair Miracle Serum to świetny kosmetyk, który możemy stosować na wiele sposobów - po prostu dostosowuje się on do Ciebie. Ten wielofunkcyjny, głęboko odżywiający produkt wzbogacony został peptydem kolagenowym, który natychmiast wnika

w strukturę włosów, regenerując je od wewnątrz. Serum traktować można jako codzienną odżywkę lub maskę na mokre włosy, po to, aby jeszcze skuteczniej nasycić je składnikami odżywczymi. Można również stosować je jako odżywkę bez spłukiwania lub produkt przed stylizacją, nakładając niewielką ilość na wilgotne lub suche włosy w celu długotrwałego odżywienia. Opcji jest wiele – wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada!

Z kolei dla włosów uszkodzonych codzienną stylizacją z pomocą przychodzi maska Oh la la! Pantene Intensive Repair Keratin Protect Mask, która już po jednym użyciu pomaga naprawić sześć miesięcy uszkodzeń. Bogata formuła Pro-V wnika we włókna włosów wzmacniając*

i odżywiając każde pasmo od nasady aż po same końce.

Jeżeli twoim włosom brakowało błysku, idealny okaże się olejek Oh la la! Pantene Intensive Repair Keratin Protect Oil, ponieważ już jedna jego kropla sprawia, że włosy są 10 razy bardziej odporne** na uszkodzenia spowodowane stylizacją. Bogata formuła zawiera mieszankę składników odżywczych Pantene Pro-V oraz witaminę E, dzięki czemu głęboko odżywia włosy, sprawiając, że stają się miękkie i pełne blasku. PS: Jeśli masz problem z plączącymi się pasmami – olejek doskonale ułatwia również rozczesywanie! Koniecznie przetestuj!

Pamiętaj - Twoje włosy to Twoja siła!

* przeciwko uszkodzeniom podczas stylizacji w porównaniu do szamponu Pantene Volume

** vs. Szampon Pantene Volume

