Przetłuszczające się włosy są pozbawione objętości, płaskie i błyszczące. Ten rodzaj włosów jest bardzo wymagający, trudny w utrzymaniu i kłopotliwy w stylizacji. Ich największym problem jest fakt, że zaraz po umyciu są świeże, ale po upływie kilku godzin przylegają do głowy i są pozbawione objętości. Przyczyn przetłuszczanie się włosów jest kilka - liczba i wielkość gruczołów łojowych, zmiany hormonalne zachodzące w organizmie oraz czynnik zewnętrzne - nieprawidłowa dieta i niewłaściwa pielęgnacja włosów.

Reklama

W naszym tekście znajdziecie więcej informacji na temat przetłuszczających się włosów, tłustych włosów i sposobów na przetłuszczające się włosy.

Jak ograniczyć przetłuszczanie się włosów?

Jak dbać o przetłuszczające się włosy?

Włosy przetłuszczające się powinnyście myć w zależności od potrzeby, jeżeli musicie to nawet codziennie. Do pielęgnacji tego rodzaju włosów należy używać odpowiednio dobranych kosmetyków o lekkiej konsystencji, które nie będą powodowały obciążania włosów. Po umyciu głowy używajcie wzmacniających odżywek - najlepiej sprawdzą się lekkie mgiełki w aerozolu, którą należy nakładać od połowy ich długości, aż po same końce. Pamiętajcie, że przetłuszczające się włosy nie lubią ciepłej wody. Gorąca woda powoduje rozszerzenie się gruczołów łojowych, co prowadzi do szybszego wytwarzania łoju.

Nie powinnyście przesadzać z kosmetykami do stylizacji. Najlepiej sprawdzą się produkty do włosów cienkich lub dodające objętości. Odradzamy stosowanie ciężkich balsamów, pianek, fluidów i past, które tylko dodatkowo obciążą włosy.

Jeżeli macie przetłuszczające się włosy to powinnyście unikać prostowania włosów. Lepiej sprawdzi się suszarka z dyfuzorem, która pozwoli nadać fryzurze większą objętość i sprawi, że włosy dłużej zachowają świeżość. Włosy przetłuszczające się można bez wyrzutów sumienia farbować i rozjaśniać. To najprostszy i efektywny sposób na zapobieganie temu przykremu zjawisku.

Jak ograniczyć przetłuszczanie się włosów?

Sposoby na przetłuszczające się włosy

1. Myjcie włosy odpowiednim szamponem

Wybierajcie szampony przeznaczone do włosów przetłuszczających się, najlepiej ziołowe z wyciągiem ze skrzypu, szałwii lub pokrzywy. Do mycia nie używajcie gorącej wody, bo ciepła woda przyspiesza przetłuszczanie się włosów.

2. Róbcie pokrzywowe płukanki

To pospolite zioło jest bogate w sole mineralne (wapń, magnez, fosfor, żelazo), witaminy (A, C, B2, K) i olejki eteryczne. Płukanki dostarczą cenne składniki odżywcze do cebulek włosów, odżywią je i pomogą uregulować pracę gruczołów łojowych. Jak przygotować płukankę? Garść pokrzywy zalejcie litrem wody i zagotujcie.

3. W awaryjnych sytuacjach sięgajcie po suchy szampon

Suchy szampon nadaje przetłuszczającym się włosom puszystość i miękkość. Sprawdza się głównie w podróży i w awaryjnych sytuacjach, gdy nie macie czasu umyć głowy. Produkty tego typu możecie kupić w aptece lub drogerii.

Przed użyciem należy je wstrząsnąć, następnie rozpylić niewielką ilość szamponu na suche włosy i po 2-3 minutach wyszczotkować włosy, usuwając resztki kosmetyku.

4. Zadbajcie o odpowiednią dietę

Włączcie do swojej diety produkty spożywcze bogate w cynk, który zmniejsza wydzielanie łoju. Spore ilości tego pierwiastka znajdziecie w pestkach dyni, żółtkach jaj, słonecznika i mięsie.

Jak dbać o włosy tłuste?

Szampony do przetłuszczających się włosów

Jeżeli szukacie dobrego szamponu do przetłuszczających się włosów, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Wśród zaproponowanych przez nas produktach znajdziecie kosmetyki zwierające składniki o działaniu przeciwłojotokowym i naturalnie regulującym wytwarzanie sebum. A prawidłowa pielęgnacja jest niezwykle ważna w przypadku włosów przetłuszczających się, bo nadmierne wydzielanie sebum może być powodem pojawienia się łupieżu, a nawet wypadania włosów.

Reklama

Jakie czynniki powodują przetłuszczanie się włosów?