Nie zawsze wysoka cena równa się najlepsza jakość - na rynku dostępnych jest wiele tanich prostownic, które mogą spełniać swoje zadanie równie dobrze, jak droższe modele. Jeden z nich znajdziesz w aktualnej ofercie Lidla.

Genialna prostownica w prawdziwie lidlowej cenie!

Jeśli stoisz przed wyborem prostownicy, warto przyjrzeć się modelom marki Remington - te gadżety praktycznie nie zawodzą. Ich sprzęty wiele osób (w tym ja) ma w kuchni, łazience czy schowku gospodarczym. Dlatego zdecydowanie warto przyjrzeć się tej perełce, czyli prostownicy Remington Shine Therapy S8507.

Nie tylko szybko prostuje włosy, ale także utrzymuje je w idealnym kształcie przez cały dzień i sprawia, że są sypkie, gładkie i lśniące. Posiada także idealnie wyprofilowany kształt oraz bezpieczne dla kosmyków nakładki. Dzięki temu włosy prezentują się doskonale, a ty szybko możesz przygotować się do wyjścia.

W ofercie Lidla prostownica ta jest dostępna z rabatem i kosztuje jedynie 99,99 zł. Możesz kupić ją w marketach stacjonarnych oraz online.

fot. Prostownica z Lidla w promocji/mat. prasowe

Remington Shine Therapy S8507 - co ją wyróżnia?

Ta prostownica wyposażona jest w cyfrowy wyświetlacz LCD, który umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury w zakresie od 150 do 230 stopni, dostosowując ciepło do indywidualnych potrzeb i rodzaju włosów. Dodatkowo nagrzewa się w około 15 sekund, dzięki czemu szybko przygotujesz się rano do wyjścia.

Ceramiczna powłoka równomiernie rozprowadza ciepło na całej powierzchni płytek. Dzięki temu włosy prostowane są w sposób delikatniejszy, bez ryzyka przegrzania czy spalenia.

Ruchome płytki dodatkowo zapewniają równomierny nacisk na pasma włosów, a funkcja bezpiecznego wyłączania po określonym czasie bezczynności chroni przed skutkami pozostawienia włączonej prostownicy na długi czas. Wyprofilowany kształt sprawia, że z łatwością zrobisz loki tą prostownicą.

Pamiętaj, że włosy najlepiej jest prostować w temperaturze 170 stopni. Prostownice z powłoką ceramiczną bardzo szybko osiągają ustawioną temperaturę, a to z kolei jeszcze bardziej skraca cały czas stylizacji włosów. Oczywiście nie zapominaj o termoochronie - dzięki odpowiednio dobranym kosmetykom jeszcze lepiej zadbasz o swoje włosy.

