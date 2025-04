Jak bezpiecznie prostować włosy, żeby się nie niszczyły i żeby efekt utrzymywał się przez długi czas? Praktyczne porady

Prostowanie włosów to jeden z najpopularniejszych zabiegów stylizacyjnych. Jednak zły sprzęt oraz niewłaściwa technika mogą trwale uszkodzić delikatne włókna włosów — będą matowe, łamliwe i suche. Jak to robić, żeby zachować ich zdrowy wygląd, jakie kosmetyki stosować i na co zwracać uwagę podczas zakupów? Rozwiewamy wątpliwości.