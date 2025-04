Czy to zabieg dla ciebie? Tak, jeśli nie masz czasu na stylizację włosów, nie lubisz lub nie umiesz tego robić. Nie, jeśli nie jesteś w stanie wyjść z domu z nieumytymi włosami i sądzisz, że przez rok nie będziesz musiała używać prostownicy. Co jeszcze powinnaś wiedzieć o prostowaniu keratynowym?

Keratynowe prostowanie to zabieg, który polega na "wprasowaniu" we włosy odpowiedniej ilości preparatu keratynowego, za pomocą rozgrzanego do 230 stopni żelazka fryzjerskiego. To alternatywa dla prostownicy lub sztucznych, chemicznych preparatów prostujących używanych np. podczas tzw. trwałej prostującej.

Na czym polega keratynowe prostowanie włosów?

1. Prostowanie keratynowe jest dobre dla trudnych, puszących się włosów

Jest wybawieniem dla kobiet, które mają problem z utrzymaniem w dyscyplinie kędzierzawych, falujących się włosów. Pomoże poprawić stan przesuszonych, farbowanych włosów.

2. Efekt jest długotrwały

Możesz odetchnąć i przez 2-3 miesiące zapomnieć o nagrzewaniu prostownicy.

3. Zabieg zrobisz w przerwie na lunch

Trwa około godziny, więc nie musisz spędzić w salonie połowy dnia. To mniej więcej czasu, ile potrzebujesz na umycie głowy, wysuszenie włosów i wyprostowanie ich prostownicą.

4. Keratynowe prostowanie jest odwracalne.

Jeśli efekt zabiegu nie zachwyca cię, po kilku tygodniach włosy będą wyglądać jak wcześniej.

5. Nie planuj przed zabiegiem urlopu w tropikach

Zrezygnuj też z wyjścia na basen zaraz po zabiegu. Słona woda i chlor zaraz po wizycie u fryzjera uczynią spustoszenie na głowie.

6. Keratynowe prostowanie jest drogie

Zabieg kosztuje od 500 zł do nawet 1 tysiąca zł. Do tego dochodzi koszt pielęgnacji. Zalecane są preparaty z keratyną, które kosztują więcej niż zwykły szampon z drogerii.

7. Nie powinnaś często myć włosów

Niektórzy fryzjerzy radzą rzadziej nie myć głowę, by efekt utrzymał się dłużej (mycie wypłukuje keratynę z włosów). Weź to pod uwagę, jeśli trudno ci wyjść z domu z wczorajszymi włosami. Po zabiegu nie myj włosów przez 2-3 dni. Zainwestuj w suchy szampon.

8. Szkodliwy formaldehyd? Tak, jest

To inaczej aldehyd mrówkowy – bezbarwny, gryzący gaz i trucizna. Znajduje sie w preparatach do prostowania. Dopuszcza się stężenie 0,2 proc. formaldehydu, jednak zdarza się również stężenie 12 procent. Modyfikuje on białko włosów (keratynę) i sprawia, że włosy stają się gładkie. Jego toksyczność podkręca ciepło, stosowane podczas zabiegu. Podrażnia drogi oddechowe i może wywoływać pieczenie oczu. Działa drażniąco, może działać alergicznie i rakotwórczo. Salon powinien mieć dobrą wentylację, by obecni w nim ludzie nie wdychali tej substancji.

9. Zapomnij o kucyku

Przynajmniej na początku. Warkocz też sobie odpuść. To spowoduje powstanie odgnieceń.

10. Powinnaś unikać silikonów i SLS w szamponach i odżywkach

By efekt zabiegu utrzymał się jak najdłużej, musisz starannie dobierać preparaty pielęgnacyjne. Nie może w nich być SLS/SLES (na opakowaniu Sodium Lauryl Sulfate i Sodium Laureth Sulfate)oraz silikonów (simethicone, trimethicone, cyclomethicone, cyclopentasiloxane, hydroxypropyl polysiloxane i in).

