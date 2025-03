Problemy z włosami niemal zawsze mają swoje źródło w skórze głowy. Jeśli nieprawidłowo o nią dbasz lub w ogóle pomijasz ją w codziennej pielęgnacji, możesz zmagać się z wypadaniem włosów, łupieżem czy nadmiernym przetłuszczeniem. Razem z Anną Kołomycew, założycielką i współwłaścicielką marki Anwen, podpowiadamy, jak prawidłowo dbać o skalp.

Zdrowe, lśniące włosy zaczynają się od zdrowej skóry głowy. Często jednak bagatelizujemy jej kondycję, skupiając się głównie na kosmetykach do pielęgnacji włosów. Tymczasem problemy skórne mogą bezpośrednio przekładać się na wygląd, wzrost oraz ogólną kondycję naszych włosów. Jak mówi Anna Kołomycew:

Skóra głowy jest fabryką naszych włosów, choć często o tym zapominamy - wiele problemów z włosami zaczyna się właśnie tutaj. Jej prawidłowa i świadoma pielęgnacja może pomóc nam w walce o piękne włosy.

Najczęstsze zaburzenia i choroby skóry głowy, które mogą objawiać się złą kondycją włosów, to przede wszystkim:

łupież : powstaje wskutek nadmiernego łuszczenia się skóry głowy, zwykle ma podłoże grzybicze.

: powstaje wskutek nadmiernego łuszczenia się skóry głowy, zwykle ma podłoże grzybicze. łojotokowe zapalenie skóry : nadmierna produkcja sebum na skórze głowy prowadzi do łuszczenia się, zaczerwienień i swędzenia.

: nadmierna produkcja sebum na skórze głowy prowadzi do łuszczenia się, zaczerwienień i swędzenia. suchość skóry głowy : często wywołana jest przez zbyt agresywne kosmetyki, zbyt częste mycie lub nieodpowiednią ochronę przed warunkami atmoaferycznymi.

: często wywołana jest przez zbyt agresywne kosmetyki, zbyt częste mycie lub nieodpowiednią ochronę przed warunkami atmoaferycznymi. łuszczyca : choroba autoimmunologiczna objawiająca się zgrubiałymi, czerwonymi plamami i widocznymi suchymi łuskami.

: choroba autoimmunologiczna objawiająca się zgrubiałymi, czerwonymi plamami i widocznymi suchymi łuskami. atopowe zapalenie skóry (AZS): przewlekłe zapalenie, które może wpływać także na skórę głowy, powodując suchość i swędzenie.

fot. Skóra głowy ma bezpośredni wpływ na wygląd i kondycję włosów/Adobe Stock, KMPZZZ

Zdrowa skóra głowy to fundament dla zdrowych włosów. Kondycja mieszków włosowych jest mocno związana z ogólną kondycją skóry głowy, a co za tym idzie - także włosów.

Przykładowo, gdy skóra głowy jest nadmiernie sucha lub zniszczona, cebulki włosowe otrzymują mniej składników odżywczych. W efekcie włosy stają się słabe, łamliwe i podatne na uszkodzenia.

Przy łojotoku lub łupieżu tłustym skóra produkuje zaś zbyt dużo sebum, co z kolei sprawia, że włosy szybciej tracą świeżość i stają się oklapnięte. Bardzo często dzieje się to już kilka godzin po myciu, co jest przyczyną frustracji. Niestety, bardzo często w odpowiedzi próbujemy myć włosy i skalp agresywnymi kosmetykami, co w efekcie prowadzi do pogorszenia problemu.

Lista problemów ze skórą głowy jest długa - możemy walczyć z wypadaniem, podrażnieniem, swędzeniem czy łupieżem, ale też nadmiernym przetłuszczaniem się skalpu. Wiele z tych problemów jesteśmy w stanie zwalczyć sami sięgając po odpowiednie kosmetyki do tego przeznaczone. W drogeriach coraz częściej widzimy wcierki czy sera pielęgnujące skórę głowy.

- mówi Anna Kołomycew

Przewlekłe, nieleczone podrażnienia i swędzenie skóry zmuszają nas często do mimowolnego, intensywnego drapania, co dodatkowo uszkadza skórę i mieszki włosowe, prowadząc do osłabienia włosów.

Problemy takie jak łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry czy infekcje mogą prowadzić z kolei do nadmiernego wypadania włosów, ponieważ stany zapalne wpływają negatywnie na zdrowie cebulek włosowych. Jak radzi Anna Kołomycew:

W trudniejszych przypadkach warto poszukać dobrego trychologa, który zleci badania i doradzi nam optymalną pielęgnację, a w razie czego pokieruje do innego specjalisty.

Dobór kosmetyków powinien być dostosowany do rodzaju skóry głowy, a nie włosów. To dość spore nieporozumienie, jeśli chodzi o opisywanie kosmetyków - pamiętaj więc, że szampon służy do mycia skóry głowy!

Osoby ze skórą tłustą powinny sięgać po szampony regulujące produkcję sebum (ale jednocześnie delikatne), a osoby z suchą skórą - po szampony nawilżające i regenerujące.

Zaczynając od podstaw czyli mycia włosów, należy pamiętać, by szampon dobierać właśnie do rodzaju i potrzeb naszej skóry głowy. Na co dzień warto wybierać szampony z delikatnymi lub o średniej mocy detergentami, a tylko raz na kilka myć sięgać po mocniejszy szampon, aby dokładniej oczyścić skórę głowy i włosy oraz pozbyć się nagromadzonych zanieczyszczeń.

- mówi Anna Kołomycew

Regularne peelingi skóry głowy

Peeling skóry głowy to ważny, ale często ignorowany krok w pielęgnacji skalpu. Regularne usuwaniu martwych komórek naskórka oraz resztek kosmetyków to niemal podstawa, jeśli chcesz cieszyć się zdrowymi włosami pełnymi objętości.

Ważnym, a wciąż często pomijanym krokiem w pielęgnacji są peelingi skóry głowy. Poprawiają mikrokrążenie i dotlenienie, co pobudza wzrost włosów, a także wspomaga przyswajanie składników odżywczych. Ich częstotliwość należy dopasować do potrzeb swojej skóry, ważne by robić to regularnie (zwykle wystarcza raz na ok. 2 tygodnie). Możemy wybierać wśród peelingów enzymatycznych, mechanicznych lub kwasowych w zależności od tego jak mocny efekt chcemy osiągnąć.

- mówi Anna Kołomycew

Peeling wspiera więc także mikrokrążenie i pomaga cebulkom włosowym wchłaniać składniki odżywcze, wzmacniając tym samym nowe włosy. Warto jednak wybierać preparaty specjalnie przeznaczone do skóry głowy, a nie przypadkowe peelingi do ciała czy twarzy.

fot. Kosmetyki do skóry głowy: 1. Peeling kwasowy do skóry głowy Resibo first of All, cena 59 zł | 2. Trychopeeling oczyszczający do skóry głowy, Health Labs, cena 89 zł | 3. Nowa Kosmetyka serum do skóry głowy "mniej problemów, więcej włosów", Minti Shop, cena 35 zł | 4. Wcierka pobudzająca wzrost włosów, Onlybio, cena 23 zł | 5. Wcierka do skóry głowy Strong Scalp, Neboa, cena ok. 30 zł | 6. Emulsja odżywczo łagodząca do podrażnionej skóry głowy, Onlybio, cena 25 zł | 7. Żelowa wcierka Anwen Ozon Grow, Hebe, cena 40,99 zł/mat. prasowe

Masaż skóry głowy

Masaż skóry głowy poprawia krążenie krwi, co wpływa na lepsze dotlenienie i odżywienie mieszków włosowych. Regularny masaż (najlepiej podczas mycia lub aplikacji odżywek) może wspomóc wzrost włosów, a także złagodzić napięcie i stres, które również mogą przyczyniać się do problemów ze skórą.

W internecie jest mnóstwo ciekawych tutoriali, które krok po kroku pokażą ci, jak i czym wykonać masaż, który pobudzi skórę głowy i sprawi, że będzie zdrowa (a co za tym idzie - także włosy będą wyglądały lepiej).

Ochrona skóry głowy przed słońcem i zanieczyszczeniami

Promienie UV oraz tzw. zanieczyszczenia miejskie mają negatywny wpływ na skórę głowy, prowadząc do jej wysuszania i podrażnień. Aby chronić skórę, warto latem nosić nakrycia głowy i stosować produkty z filtrami UV na włosy oraz skórę głowy. Jesienią i zimą zaś warto często upinać włosy (byle nie za mocno) oraz stosować emolientowe kosmetyki ochronne (sera, olejki, etc.).

Czytaj też: jak dbać o włosy jesienią?

Suplementacja i odpowiednia dieta

Dieta bogata w witaminy A, E, D, a także biotynę, cynk i kwasy omega-3, wspiera zdrowie skóry głowy i włosów od wewnątrz. Warto wzbogacić więc dietę o ryby, orzechy, warzywa i owoce oraz rozważyć suplementy diety - jednak zawsze dopiero po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Branie witamin bez wiedzy, czy są ci potrzebne, może okazać się niebezpieczne.

