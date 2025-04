Środki do stylizacji włosów - pianki, lakiery, żele - trzeba stosować z umiarem.

Prawda. Z ilością środków do stylizacji włosów nie wolno przesadzać. Zbyt duża ilość pianki, lakieru, żelu (albo wszystkich naraz) obciąży i sklei włosy, a wtedy fryzura będzie wyglądała nieświeżo. Kosmetyki mogą też zostawiać na włosach osad.

Do układania włosów cienkich nie powinno się stosować pianki.

Nieprawda. Nie wolno tylko nałożyć jej za dużo, bo wtedy pod jej ciężarem włosy oklapną. Jeśli włosy są bardzo cienkie i przy ich układaniu chcemy wspomóc się pianką, nakładamy ją tylko u ich nasady - pozwoli to nam je podnieść.

Żelu można używać do układania włosów każdej długości.

Nieprawda. Wszystkie kosmetyki, które usztywniają włosy (żele, gumy, pasty, kleje) sprawdzają się tylko przy krótkich fryzurach. Kosmetyki nakładamy palcami, układamy włosy zgodnie z fantazją i pozwalamy im wyschnąć, a fryzura świetnie będzie się trzymała. Fryzury z włosów długich utrwalamy lakierem.

Piankę do układania włosów najlepiej nakładać grzebieniem.

Prawda. Tak radzą styliści. Najpierw wyciskamy trochę pianki na dłoń, maczamy w niej grzebień i przeczesujemy włosy, pasmo po paśmie.

Piankę do włosów nakładamy zawsze na mokre włosy.

Prawda, ale w wyjątkowych przypadkach, kiedy chcemy włosy podnieść do góry, można nałożyć piankę, podnieść włosy na szczotce i w tej pozycji suszyć suszarką.

Lakierem trzeba spryskiwać włosy z dużej odległości.

Prawda. Lakier aplikowany z bliska skleja włosy. Najkorzystniejsza odległość to 20-30 cm. Wówczas kosmetyk osiądzie równomiernie na włosach i fryzura nie straci lekkości. Lakierem nie powinno się spryskiwać wilgotnych włosów.

Żel do układania skleja włosy i pozostawia na nich osad.

Prawda. Niestety, taka już jest natura żelu i jeśli tego nie akceptujemy, powinniśmy sięgnąć po inne kosmetyki modelujące.

Pianka do stylizacji usztywnia włosy.

Nieprawda. Dobrze dobrana pianka nie powinna usztywniać włosów, dlatego trzeba wybrać kosmetyk odpowiedni do rodzaju włosów - grubych, gęstych, cienkich, oklapniętych. Piankę należy nakładać, stosując się dokładnie do instrukcji.

Jeśli w ciągu dnia chcemy dodać fryzurze objętości, możemy wspomóc się lakierem.

Prawda. Jeśli w ciągu dnia włosy opadają, możemy je trochę „unieść” sprayem utrwalającym lub lakierem. Pochylamy głowę do dołu i spryskujemy nim włosy u nasady. Odczekujemy chwilę, aż kosmetyk wyschnie, podnosimy głowę i układamy fryzurę.

Lakierem można poskromić „aureolkę” z krótkich, odrastających włosków.

Prawda, ale spryskując nim włosy z umiarem. Najlepiej lakierem spryskać dłonie i przeciągnąć nimi po sterczących włoskach.

Spryskane lakierem włosy zawsze są sztywne, posklejane.

Nieprawda. Zdarza się to tylko wtedy, gdy lakieru użyjemy za dużo i/lub nieumiejętnie, czyli ze zbyt małej odległości.

Mocno utrwalające lakiery są odpowiednie do każdego rodzaju włosów.

Nieprawda. To lakiery przeznaczone do włosów sztywniejszych. Jeśli użyjemy ich do włosów cienkich, będą one wyglądały jak druty. Dla nich odpowiedniejsze będą lakiery słabo utrwalające.