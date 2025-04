Porowatość włosów: czym jest i jak to określić? Domowy test na porowatość ze szklanką wody

Porowatość włosów to nic innego jak stopień odchylenia łusek włosów. Jeśli idealnie przylegają do siebie oznacza to, że są niskoporowate, jeśli lekko odstają są średnioporowate, a jeśli stopień odchylenia łusek jest wyczuwalny pod palcami, masz włosy wysokoporowate. Każdy rodzaj wymaga innej pielęgnacji oraz innych kosmetyków. Sprawdź, jak zrobić test na porowatość włosów.