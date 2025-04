Clavi cut zyskuje coraz większą popularność głównie dlatego, że jest bardzo łatwa w stylizacji i pasuje niemal do każdego kształtu twarzy. Szczególnym uznaniem cieszy się na czerwonych dywanach i to właśnie stamtąd dotarł m.in. do polskich domów.

Clavi cut to tak naprawdę wariacja na temat long boba, czyli fryzury popularnej już od ponad 10 lat. Wygląda efektownie, elegancko, a przy tym to fryzura subtelna i naturalna. Włosy sięgają zwykle do obojczyków lub ciut poza nie (z ang. clavicle - obojczyk).

Cięcie może być proste i wykonane "na tępo", ale dużo częściej długość jest stopniowana. Bardzo często przody się mocno wydłużone, co optycznie wyszczupla twarz. Dodatkowo często też stopniuje się lekko włosy z przodu, aby wywijały się do zewnątrz. Delikatne wystopniowanie na całej długości pozwala unieść włosy i optycznie zwiększyć ich objętość, co na pewno spodoba się posiadaczkom oklapniętych kosmyków.

Po przerzuceniu włosów na przód tworzy się ciekawa linia, pozornie nierówna, a jednocześnie graficzna, dopracowana co do centymetra i wyjątkowo elegancka. To również fryzura uniwersalna i ponadczasowa, która doskonale wygląda zarówno rozpuszczona, jak i związana.

Długość pozwala na delikatne upięcia lub wariacje na temat kucyków (np. tzw. kucyk samuraja, gdzie tylko górna część jest spięta, a reszta puszczona luźno).

fot. Clavi cut/Adobe Stock, nicoletaionescu

Clavi cut to fryzura uniwersalna, bo można dopasować ją do niemal każdego kształtu twarzy. Przede wszystkim długość tego cięcia jest idealna, ponieważ nie skraca ani nie wydłuża optycznie sylwetki, przez co wygląda niezwykle naturalnie, ale możesz modyfikować kształt i formę strzyżenia, aby uzyskać pożądany efekt.

Zobacz też: jak dobrać fryzurę do kształtu twarzy?

Przykładowo, wydłużając przód, można wyszczuplić okrągłą buzię, co bywa celem wielu kobiet na całym świecie. Jest to więc idealna fryzura dla posiadaczek tzw. pyzatej twarzy, ale także wydłużonej (trójkątnej) czy kwadratowej. Finalny kształt fryzury wystarczy lekko zmienić względem "oryginalnego", aby w szybki sposób dopasować go do konkretnych potrzeb. To ogromna zaleta fryzury clavi cut.

W nadchodzących sezonach możemy się spodziewać wielkiego powrotu grzywek w klasycznym, prostym wydaniu, a także eleganckiej grzywki francuskiej (kurtynowej). Obie z nich z powodzeniem można łączyć z fryzurą clavi cut, tworząc oryginalny design. Warto pamiętać, że zawsze należy dopasować grzywkę do kształtu twarzy - jej kształt, długość i sposób stylizacji.

Można też oczywiście nosić clavi cut bez grzywki - w ten sposób powstanie piękna i elegancka fryzura, która jest dodatkowo szalenie łatwa w stylizacji.

fot. Clavi cut możesz nosić na różne sposoby/Adobe Stock, millaf

Fryzurę clavi cut możesz stylizować na wiele ciekawych sposobów. Idealnie wygląda zarówno w werji całkowicie wyprostowanej, a także podkręconej na lokówce, prostownicy czy w wersji loków bez użycia ciepła. Naturalne, lekko złamane fale będą idealnie komponować się z asymetrycznym cięciem, stopniowaniem oraz grzywką.

Fryzurę możesz też wyciągnąć na szczotkę, lekko wywijając końce do wewnątrz. W ten sposób powstanie elegancka fryzura do pracy i na biznesowe wyjście.

Pamiętaj, że jeśli sięgasz po urządzenia do stylizacji na ciepło, zawsze należy używać kosmetyków termoochronnych w formie sprayu, kremu czy olejku.

