Polerowanie włosów to zabieg fryzjerski, którego głównym zadaniem jest pozbycie się rozdwojonych i suchych końcówek bez potrzeby nadmiernego skracania włosów. To idealna opcja dla tych z was, które zapuszczają włosy.

Do jego wykonania potrzebna jest specjalna maszynka o nazwie Split Ender. Zabieg można przeprowadzić w salonie fryzjerskim albo w domu.

Zabieg polerowania włosów można podzielić na 3 etapy. Jeśli włosy są bardzo mocno zniszczone i zaniedbane, 2 etap należy powtórzyć 2-3 razy na tym samym paśmie.

Najpierw fryzjer dzieli włosy na równe i cienkie pasma. Następnie każde z nich prostuje prostownicą, co podkreśla wszystkie odstające, rozdwojone końcówki, których należy się pozbyć. Następnie każde z pasm wkłada w maszynkę i bardzo powoli, zaczynając kilka centymetrów od nasady, przesuwa po włosach. Teraz czas na pielęgnację - fryzjer dokładnie rozczesuje włosy i nakłada na włosy odżywcze serum.

Zabieg trwa około 60 minut - w zależności od gęstości i długości włosów.

Zabieg polerowania to wybawienie dla puszących się włosów. Poza tym doskonale sprawdzi się u osób z problemem suchych, zniszczonych i rozdwojonych końcówek. Najlepsze efekty uzyskuje się na włosach o długości minimum do ramion. To dobry zabieg szczególnie dla tych osób, których pasma często są rozjaśniane lub stylizowane na gorąco, przez co stają się przesuszone i łamliwe.

Polerowanie nie jest polecane osobom o bardzo zniszczonych i rzadkich włosach - w tym wypadku pomoże jedynie ich radykalne skrócenie. Nie można wykonywać go także u osób z chorobami skóry głowy m.in. z grzybicą.

Efekty widoczne są już po jednym zabiegu. Specjalna nasadka Split Ender usuwa odstające, rozdwojone włoski (maksymalnie 5 mm). Włosy po polerowaniu są gładkie, miękkie i lśniące.

Zabieg pozwala pozbyć się rozdwojonych, odstających końcówek na całej długości włosów. Aby efekty były trwałe, zabieg należy wykonywać regularnie, co 2-3 miesiące.

Zabieg polerowania włosów można wykonać w domowym zaciszu, należy jednak pamiętać, że po pierwsze wymaga wprawy i odpowiednich umiejętności, a po drugie prawidłowego przygotowania końcówek.

Dlaczego? Przy zabiegu polerowania włosów łatwo o zbyt dużą utratę włosów - nieodpowiednio użyte urządzenie może wyrywać pasma.

Zabieg polerowania włosów kosztuje od 70 do 200 złotych, w zależności od kondycji i długości włosów. Cena domowego Split Endera to koszt około 1000 złotych.

