Rok 2019 ogłaszamy rokiem półdługich włosów. Do doskonała wiadomość dla wszystkich kobiet, bo płyną z niej same korzyści. Po pierwsze taka fryzura jest łatwa w stylizowaniu. Po drugie, włosy do ramion pasują każdej z nas. A po trzecie, można je nosić na wiele sposobów!

Reklama

Sprawdź nasz wielki katalog fryzur!

Reklama

Naszą ulubioną wersją półdługich włosów jest ta z ombre i lekką, zachodzącą na oczy grzywką. Taką fryzurę warto urozmaicić dodatkami - metalicznymi opaskami, ozdobnymi spinkami, frotowymi gumkami.