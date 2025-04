Podziel się sekretem pięknych włosów z przyjaciółką, czyli... ze swoją mamą!

Brytyjskie badania ankietowe wykazały, że pomimo obietnic, 4 na 10 kobiet nie jest w stanie dochować tajemnicy. Oczywiście, podchodzimy do tych statystyk z dystansem... Są informacje, które trzeba (lub warto) zachować tylko dla siebie, ale jeśli chodzi np. o polecanie godnych zaufania kosmetyków bliskim osobom, dyskrecja wcale nie jest wskazana. Wręcz przeciwnie! Dzielenie się rekomendacjami dotyczącymi produktów pielęgnacyjnych, które uwielbiasz i które są naprawdę skuteczne, to wyraz troskliwego zainteresowania, który Twoja najlepsza przyjaciółka na pewno doceni. My, kobiety mamy silnie wykształcony "gen rozmowy" – uwielbiamy spotkać się i rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać... – "porozmawiajmy" więc o relacjach córka-mama i o dobrych kosmetykach do włosów!