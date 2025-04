Lubisz swój naturalny kolor włosów, ale chciałabyś coś zmienić? Jeśli chcesz, aby Twoje włosy były delikatnie jaśniejsze, możesz sięgnąć po żel rozjaśniający bez amoniaku, taki jak Casting Sunkiss. Produkt stosuje się na suche włosy – po prostu wyciśnij jego porcję na dłoń i przeczesz całe włosy bądź wybrane kosmyki. Po aplikacji eksponuj włosy na słońcu lub użyj suszarki. Efekt rozjaśnienia będzie stopniowy, więc używaj Casting Sunkiss co 2-3 dni, aż do uzyskania pożądanego rezultatu. Co ważne, dzięki zawartości olejku kameliowego produkt ma właściwości pielęgnacyjne. Jego stosowanie jest jeszcze przyjemniejsze ze względu na słodki zapach.

I ten właśnie kosmetyk miało okazję przetestować 500 dziewczyn. Co o nim sądzą, jak oceniają efekt i czy poleciłyby go przyjaciółkom?

Prawie 60% testerek używało Żelu Rozjaśniającego Casting Sunkiss na wybrane pasma, reszta na całe włosy.

Czy aplikacja była prosta? Oczywiście! Potwierdza to ponad 99%* odpowiedzi.

Zapach i konsystencja produktu odpowiadały ponad 98%* dziewczyn.

Czy włosy po aplikacji były miękkie w dotyku? Twierdzącą odpowiedź dało ponad 90%* testerek.

"Podoba mi się" – taką opinię ma prawie 97%* dziewczyn, które testowały Żel Rozjaśniający Casting Sunkiss.

Jakie cechy Żelu Rozjaśniającego Casting Sunkiss podobały się uczestniczkom testu? Prawie 14% z nich wskazało na "stopniowe rozjaśnienie", 12% spodobał się "naturalny efekt" a prawie tyle samo wskazało "łatwość użycia". Inne zasługujące na pochwałę cechy to m.in. brak amoniaku, dowolny sposób aplikacji czy konsystencja. Jednak to właśnie stopniowe rozjaśnienie ogólnie podobało się najbardziej (47,13% wszystkich głosów).

Czy dziewczyny z chęcią kupiłyby Żel Rozjaśniający Casting Sunkiss? "Tak" to do deklaracja ponad 95% uczestniczek testu. A ponad 97% poleciłoby go przyjaciółce!

Czy pół tysiąca dziewczyn może się mylić?

* Suma odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak".

** Suma odpowiedzi "zdecydowanie mi się podoba" i "raczej mi się podoba".



