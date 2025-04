Utrzymanie idealnego odcienia włosów nie jest proste. To dlatego tak ważne jest, by pamiętać o odpowiednich kosmetykach, które utrwalą kolor i poprawią strukturę włosów.

Reklama

Poznaj linię Sheer Blonde Hi-Impact od John Frieda. To obowiązkowy punkt pielęgnacji włosów blond. Formuła wyposażona w proteiny jedwabiu, ryżu i mleka odżywia kosmyki i stoi na straży promiennego blasku. Szampon precyzyjnie dociera do najbardziej potrzebujących partii, wygładzając porowate włosy i zabezpieczając je przed wilgocią. Unikalna technologia chroniąca kolor zamyka pigmenty we włosach, zapobiegając płowieniu. Odżywka Sheer Blonde Hi-Impact działa jak powerbank dla włosów blond. Nawilża je i zabezpiecza przed wilgocią, wygładza powierzchnię i wzmacnia blask. Sheer Blonde Hi-Impact to trzy kroki do odżywionych i nawilżonych włosów blond. Linia została opracowana z myślą o wszystkich rodzajach włosów blond, poddawanych częstej stylizacji, koloryzacji i rozjaśnianiu.