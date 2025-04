fot. Fotolia

Podczas wygrzewania się na gorącym piasku, kąpieli w słonej wodzie i muskania morskim wiatrem, nasze włosy zyskują niepowtarzalny, naturalny wygląd, osiągając zmysłowy efekt lekko potarganych i falujących kosmyków. Taki look możemy stworzyć sobie same, niekoniecznie dzięki słonej wodzie i letniej bryzie.

Jak wykonać plażowe fale?

"Fale czesane wiatrem" nawiązujące do typowego plażowego looku wykonamy dzięki właściwie dobranym kosmetykom i odpowiedniej stylizacji.

- Pierwszym krokiem będzie nałożenie na wilgotne jeszcze włosy olejku. Zapewni on włosom długotrwałe nawilżenie i jednocześnie uzupełni ubytki keratynowe we włosie, co sprawi, że włosy nie będą się nadmiernie puszyć - Aleksandra Naduk, Instruktor Studia Wella .

- Następnym krokiem jest lekkie podsuszenie włosów. Kiedy są już prawie suche, sięgamy po Create Character z Wella Professionals, dzielimy włosy na dwie sekcje, każdą z nich spryskujemy sprayem, następnie okręcamy kosmyk wokół własnej osi, aż zrobią się tzw.: „ślimaczki”, które przypinamy. Produkt sprawi, że skręt będzie trwalszy i bardziej elastyczny podczas dalszej stylizacji - kontynuuje.

Ślimaki zostawiamy do naturalnego wyschnięcia albo przyspieszamy ten proces suszarką.

- Po wyschnięciu lub ostygnięciu „ślimaczków”, włosy rozpuszczamy, następnie używając glinki matującej, rozburzamy i nadajemy więcej miękkości kosmykom. Glinka sprawia, iż możemy fale bardziej potargać i napowietrzyć, aby nadać fryzurze jeszcze więcej lekkości i bałaganiarskiego charakteru, jak po całym dniu spędzonym na plaży - tłumaczy Aleksandra Naduk.

Jakie kosmetyki będą przydatne?

1. Pasta teksturyzyjąca Wild Stylers, która daje efekt matujący, L'oreal (cena: ok 70 zł/100 ml); 2. Glinka matująca Craft Clay, Sebastian (cena: 83 zł); 3. Olejek do włosów LuxOil z linii SP (cena: 69 zł); 4. Create Character Dry Wella Professionals - spray podkreślający strukturę włosów (cena: 59 zł); 5. Olejek Elixir Ultime - uniwersalny eliksir pielęgnacyjny wzbogacony kompozycją czterech olejków (cena: ok. 127 zł/125 ml), fot. materiały prasowe

