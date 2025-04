Platynowy blond opanował wybiegi! Najbardziej znane top modelki, które postanowiły zmienić kolor włosów na bardziej charakterystyczny, postawiły właśnie na platynę! Taki trend zdecydowanie szybko wkradnie się również na ulice!

Reklama

Jak przefarbować włosy na platynowy blond?

Najmodniejszy odcień to ten, który ma w sobie domieszkę szarości i bieli - idealnie harmonizuje z jasną, chłodną karnacją. Dla tych z Was, które mają ciepły kolor skóry, polecamy te bardziej słoneczne odcienie. Pamiętajcie, że platynowy blond to jeden z najbardziej wymagających kolorów włosów, nie tylko dlatego, że bardzo szybko widać odrosty, ale również dlatego, że wymaga specjalnej pielęgnacji.

Reklama

Więcej o modnych fryzurach:

7 fryzur na każdy dzień tygodnia

Klasyczny bob ciągle modny!

Akcesoria do włosów na jesień

Zajrzyjcie do naszej galerii: