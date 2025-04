Piękne, zadbane włosy to wizytówka każdej kobiety. Jednak aby były mocne i lśniące, trzeba je odpowiednio pielęgnować. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na wzmocnienie i poprawę ich kondycji jest złoty trunek — piwo. Za swoje wspaniałe działanie błogosławiony jest przez włosomaniaczki na całym świecie.

W sklepach znajdziesz mnóstwo produktów do pielęgnacji włosów na bazie chmielu, ale o wiele lepsze efekty uzyskasz, przygotowując kosmetyki samodzielnie. Jak je przygotować i jak działają? O tym w dalszej części tekstu.

Spis treści:

Piwo zawiera mnóstwo składników odżywczych, które są korzystne dla naszych pasm. Znajdziesz w nim m.in. krzem, selen, biotynę, kwas foliowy, witaminę D oraz witaminy z grupy B.

Piwo na włosy — efekty:

pomaga w walce z łupieżem;

nabłyszcza;

zapobiega wypadaniu i łamaniu włosów;

zmniejsza puszenie;

dba o zdrowie skóry głowy;

wzmacnia włosy;

dodaje objętości;

reguluje działanie gruczołów łojowych;

wzmacnia skręt.

fot. Adobe Stock, fotoduets

Do piwnych kuracji wybieraj jasne, niepasteryzowane piwo, najlepiej niskoprocentowe. Im czystszy skład, tym lepiej. Unikaj kolorowych i smakowych trunków.

Piwo na włosy można stosować na wiele sposobów: jako płukankę, szampon lub maseczkę. Pamiętaj, żeby nie używać świeżo otwartego piwa, może przynieść odwrotny efekt - włosy będą szorstkie i poplątane. Najlepiej przelej piwo do miseczki i odstaw na ok. 2-3 h, żeby odgazowało i straciło połowę alkoholu lub podgrzej na niewielkim ogniu, redukując do ¼ objętości.

Płukanka piwna na włosy

Przygotuj ok. 200 ml odgazowanego piwa w temperaturze pokojowej. Stosuj na umytych, wilgotnych włosach, jako ostatni krok. Powoli polewaj nim włosy i skórę głowy, przy okazji wykonując masaż. To sprawi, że składniki odżywcze lepiej się wchłoną. Nie spłukuj już wodą. Bawełnianym lub papierowym ręcznikiem odciśnij nadmiar płynu i pozwól im samym wyschnąć.

Szampon piwny na włosy

Bardzo dobre rezultaty daje również stosowanie piwnego szamponu. Przygotuj niewielką ilość odgazowanego trunku oraz ulubiony szampon. Wymieszaj i umyj włosy, najlepiej dwukrotnie.

Maseczka piwna na włosy

Wymieszaj 1/4 szklanki piwa i żółtko. Rozprowadź na wilgotnych włosach, owiń folią i pozostaw na ok. 15-20 min. Po tym czasie dokładnie zmyj i umyj włosy szamponem. Maseczkę możesz wzmocnić, dodając łyżeczkę oleju z awokado, oleju lnianego, oleju migdałowego, oleju kokosowego lub miodu. Chcąc zagęścić maseczkę, dodaj banana lub połowę awokado.

