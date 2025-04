Większość ludzi zauważa u siebie siwiznę między 35 a 45 rokiem życia. Mogą się pojawić dużo później, ale też o wiele wcześniej – to zależy od dziedziczonych skłonności. Są też rodziny, w których siwieją 20-latki, w innych 50-latki nie mają jeszcze ani jednego siwego włosa. Dodatkowymi czynnikami, które mają na to wpływ są dieta, styl życia i otoczenie (im bardziej zanieczyszczone, tym gorzej).

Awaria koloru następuje wtedy, gdy wytwarzany przez organizm enzym odpowiedzialny za przetwarzanie melaniny na barwnik włosów traci swoją naturalną zdolność do działania. Dzieje się to stopniowo i niełatwo wychwycić ten moment. Jest jednak kilka sposobów na przedłużenie młodego wyglądu włosów.

Co robić, gdy pojawią się pierwsze siwe włosy?

Odwróć proces siwienia - użyj specjalnego preparatu

W sklepach fryzjerskich i niektórych aptekach internetowych znajdziesz preparat odsiwiający, który działa bezpośrednio na cebulki włosowe (np. Lady Grecian, ok. 60 zł). Pobudza je do wytwarzania barwnika, który produkowały wcześniej. Pierwsze efekty zauważysz po kilku tygodniach stosowania – siwe włosy przybiorą naturalny odcień taki sam, jaki mają pozostałe pasma. Środek odsiwiający stosuj codziennie, aż osiągnięcia pożądanego rezultatu – zazwyczaj mijają 2-3 tygodnie. Następnie używaj go 2-3 razy w tygodniu, aby utrzymać efekt. Odsiwiacz możesz zastosować nawet, gdy pofarbujesz włosy (włos będzie się zmieniał pod farbą). Nie pozostawia odrostu. Jeśli przestaniesz go stosować, po prostu stopniowo zaniknie.

Używaj specjalnych szamponów i odżywek do siwych włosów

Ukrywanie siwizny nie musi się stać twoim celem nr 1. Kilka pojedynczych włosów nie doda ci od razu lat. Przeciwnie, mogą sprawić, że fryzura stanie się bardziej interesująca. Zadbaj tylko o to, aby srebrne kosmyki nie zżółkły – dzieje się tak pod wpływem wody i zanieczyszczeń powietrza (siwe włosy są porowate i łatwo wyłapują zanieczyszczenia). Sięgnij po szampon lub odżywkę neutralizującą żółte refleksy (np. Magical Color Shampoo, Artego, ok. 50 zł). Idealnie nadaje się także do blondów schładzając ich odcień. Włosom ciemniejszym nada mocny połysk.

Użyj szamponetki koloryzującej

Przyjmij kierunek "ton w ton". Łagodne w działaniu szamponetki koloryzujące skutecznie kamuflują siwiznę (np. Joanna Multi Effect, ok. 3 zł/szaszetka). Są skuteczne, gdy ilość siwych włosów nie przekracza 30 proc. całości. Preparat pokrywa je delikatnym kolorem i nadaje piękny połysk wszystkim pasmom. Rezultat jest bardzo naturalny i bez widocznych odrostów. Zmywa się po kilku lub kilkunastu myciach głowy. Taką powierzchniową koloryzację możesz stosować na całą głowę lub na wybrane pasma – wtedy uzyskasz efekt przypominający balejaż lub kosmyków subtelnie rozjaśnionych przez słońce. W tym drugim wypadku wybierz odcień jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Najpierw nałóż preparat tylko na siwe pasmo, następnie rozprowadź grzebieniem lub pędzlem na sąsiednie, aby uzyskać naturalne przejścia odcieni.

Zrezygnuj z henny

Henna nadaje siwym włosom odcień marchewkowy. Użycie henny wyklucza jakąkolwiek koloryzację do czasu, aż potraktowane nią pasma odrosną, ponieważ tworzy na nich warstwę uniemożliwiającą pigmentom osiadanie na powierzchni lub przeniknięcie ich w jego głąb.



Unikaj trwałej koloryzacji

Nie farbuj włosów szczególnie wtedy, gdy masz mniej niż połowę siwych i chcesz zachować naturalność. Amoniak, który zawierają trwałe środki koloryzujące eliminuje naturalny pigment, aby umieścić we włosie ten, który same niosą – syntetyczny. Składniki trwałej farby mogą uczulać. Poza tym trwała koloryzacja zmusza do ponownego farbowania co 4-6 tygodni, aby uniknąć coraz bardziej posiwiałych odrostów.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Przyjaciółka".