Mróz i silny wiatr bardzo niekorzystnie wpływają na włosy. Zimowym kłopotom zapobiegnie odpowiednia pielęgnacja.

Przetłuszczanie się włosów to najczęstszy problem, z jakim borykamy się zimą. Pomocna będzie zmiana szamponu. Wybierz głęboko oczyszczający i stosuj go raz na tydzień. Jeśli masz tłuste włosy, używaj oczyszczającego szamponu o łagodnym działaniu, który można stosować codziennie.

Uciążliwe jest także elektryzowanie i puszenie się włosów. Dotyczy to głównie włosów suchych i zniszczonych. Na szczęście jest ogromny wybór kosmetyków nawilżających.

O tej porze roku możesz wybierać także spośród kosmetyków zimowych, przeznaczonych specjalnie do walki z problemem elektryzowania się włosów. Pamiętaj jednak o tym, aby nie nakładać ich na skórę głowy, ale 10 cm od niej (inaczej włosy szybciej będą się przetłuszczały i staną się oklapnięte.)

Do stylizacji warto używać kosmetyków dyscyplinujących (anti-friz). Polecane są zwłaszcza dziewczynom z kręconymi włosami, zimą idealnie się przydają do ujarzmiania puszących się kosmyków. Możesz skorzystać także z profesjonalnej kuracji nawilżającej w salonie fryzjerskim.

Objętość zwiększą spraye i pianki unoszące włosy u podstawy (ich opakowania mają często specjalne końcówki ułatwiające aplikację). Dzięki nim oklapnięte włosy po zdjęciu czapki i przeczesaniu fryzury palcami wrócą do dawnej objętości. Susz włosy z głową skierowaną do dołu. Gorący strumień powietrza co prawda skraca czas suszenia, ale letni nie przesuszy włosów i zapobiegnie elektryzowaniu.

Porady udzieliła: Jaga Hupało - stylistka fryzur

