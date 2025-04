Arktyczne mrozy i suche powietrze w pomieszczeniach, odbijają się nie tylko na naszej skórze, zdrowiu (witajcie katar i infekcje!), ale również na wyglądzie naszych włosów. Pozbawiają je wilgoci, sprawiając, że stają się suche, matowe, rozdwajają się i łamią. To trudny czas dla wszystkich tekstur i rodzajów, dlatego ważne, żeby otoczyć je szczególną opieką. Potrzebny będzie inny schemat pielęgnacji, dzięki któremu unikniemy uszkodzeń i zachowamy ich piękny, zadbany wygląd na długo. Trzeba je traktować bardzo delikatnie, jak kaszmirowy sweter.

Jaka zatem dbać o włosy, żeby zminimalizować skutki niskich temperatur? Przewiń w dół i poznaj 7 głównych zasad zimowej pielęgnacji.

Aby uniknąć suchej, łuszczącej się skóry głowy, zaprzyjaźnij się z olejami np. rycynowym, arganowym, migdałowym, jojoba, rzepakowym lub z awokado. 2-3 razy w tygodniu stosuj je bezpośrednio na skalp, aby odżywić cebulki i wzmocnić mieszki włosowe.

Codziennie aplikuj również kroplę olejku na całą długość włosów — w ten sposób utrzymasz odpowiedni poziom wilgoci i zapobiegniesz uszkodzeniom. Dla najlepszych efektów stosuj olej na włosy na noc.

Odżywka do włosów to klucz do lśniących, miękkich i aksamitnie gładkich pasm. Nakładaj ją codziennie, po każdym myciu. Zainwestuj też w dobrą odżywkę w sprayu i używaj jej w ciągu dnia. Przyda się szczególnie wtedy, gdy spędzasz dużo czasu w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Jeśli możesz, ogranicz do minimum stylizację termiczną. Gdy jednak nie wyobrażasz sobie wyjścia z domu bez idealnie gładkich włosów lub pięknych fal, obowiązkowo stosuj kosmetyki termoochronne oraz kup dobrej jakości sprzęt.

fot. Pielęgnacja włosów zimą/ Adobe Stock, New Africa

Silnie odżywcza maseczka minimum raz tygodniu to podstawa. Zapewni włosom ochronę i optymalny poziom nawilżenia. Możesz sięgnąć po te z drogeryjnych półek lub przygotować ją na bazie tego, co znajdziesz lodówce i w szafkach kuchennych. Są tak samo skuteczne.

Wilgotne pasma w starciu z zimnem są bardziej podatne na uszkodzenia, dlatego przed każdym wyjściem upewnij się, że włosy są w 100% suche.

Aby zapewnić włosom jeszcze większą ochronę, kup jedwabną poszewkę na poduszkę. Włosy będą gładkie, przestaną się łamać i elektryzować.

Picie wody nie tylko zapewnia lepsze samopoczucie i promienną skórę, ale też wpływa na wygląd włosów. Rosną mocne, lśniące i zdrowe. Utrzymywanie odpowiednio nawilżenia od wewnątrz zapobiegnie przede wszystkim suchości i łamaniu.

