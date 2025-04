Z zazdrością patrzysz na piękne fryzury gwiazd i celebrytów? Masz wrażenie, że twoje włosy są zniszczone, puszą się i są cienkie? Myślisz, że to wina pogody? Nie oszukujemy się – nie tylko zima lub słońce osłabiają kondycję włosów. Częsta koloryzacja, codzienna stylizacja i niewłaściwa pielęgnacja - oto co dodatkowo negatywnie wpływa na stan twoich włosów. Gdy stają się zniszczone, suche, łamliwe i matowe, czas przejść do działania! Z pomocą przychodzi marka Phyto Paris, którą warto poznać!

Phyto Paris - kilka słów o marce

Idea marki Phyto, czyli „roślinne kuracje dla włosów” zrodziła się w 1967 roku, a jej twórcą jest Patrick Alès - wizjoner, fryzjer i stylista. Już w 1969 roku powstało pierwsze Laboratorium Phytosolba. Marka działa od 50 lat i pomaga kobietom oraz mężczyznom cieszyć się pięknymi i zdrowymi włosami.

…uwolnić skórę głowy i włosy od agresywnych preparatów myjących… - Patrick Alès

Jeśli nie słyszałaś jeszcze o marce Phyto, to chyba najwyższy czas, by nadrobić straty. Oto 10 wartości Phyto Paris:

Laboratoria Phyto Paris selekcjonują najbardziej skuteczne aktywne składniki naturalne, aby wzmocnić piękno włosów i zachować zdrowie skóry głowy. Produkty Phyto Paris są tworzone, aby pielęgnować włosy od nasady aż po końcówki, poprzez pełne kuracje i rytuały, które szanują ich naturę. Phyto Paris stosuje unikatowe metody ekstrakcji roślin do tworzenia formuł uwzględniających specyficzne potrzeby włosów. Przez lata Phyto Paris utwierdziło swoje przekonanie o konieczności utrzymania właściwej równowagi i skuteczności formuł W produktach Phyto Paris wywary roślinne zastępują wodę – aby zagwarantować duże wysycenie składnikami aktywnymi. Wyciągi roślinne w każdym produkcie stanowią do 100% kompozycji. Innowacyjność, skuteczność, tolerancja to serce tworzonych formuł Phyto. Phyto dysponuje własnym laboratorium badań i rozwoju, które w wybranych projektach współpracuje z prestiżowymi ośrodkami badawczymi (CNRS, INSERM oraz klinikami, w tym m.In. Saint Louis Paris). Formuły Phyto Paris nie kłamią. Ich skuteczne działanie potwierdzają badania kliniczne. Phyto Paris stosuje opakowania bezpieczne i nadające się do recyklingu.

Marka Phyto Paris to 3 gamy produktów: kuracja, rytuał piękna i koloryzacja. Czym się wyróżniają? Zobacz!

2 kultowe produkty marki Phyto Paris, które powinnaś mieć w swojej łazience!

Zniszczone, łamliwe i suche? Brzmi znajomo? Nie martw się, nie jesteś sama. Miliony kobiet w całej Europie codziennie toczą walkę z przesuszonymi i niesfornymi włosami. Wiemy, co zrobić, by na twojej głowie zapanowała pełna i naturalna dyscyplina, tak, żebyś codziennie zachwycała się pięknem swojej fryzury.

W twojej codziennej pielęgnacji nie powinno zabraknąć 2 naturalnych kosmetyków - Phyto 7 i Phytopolleine! Co to takiego?

Postaw na Phyto 7 czyli nawilżający krem do codziennej pielęgnacji na bazie 7 ekstraktów roślinnych. Stosuj na dzień krem do włosów Phyto 7, tak jak stosujesz ulubiony krem nawilżający do twarzy. Kosmetyk pozwala włosom zachować optymalny poziom nawilżenia, nie obciążając ich i nadając sprężystość, miękkość i lśniący blask.

Phytopolleine to w 100% naturalny, odżywczy eliksir na bazie czystych olejków eterycznych, który oczyszcza, stymuluje i przywraca równowagę skóry głowy. Kosmetyk należy nakładać raz w tygodniu na skórę głowy, rozdzielając włosy pasmo po paśmie, za pomocą zakraplacza. Dlaczego? Pamiętaj, że pielęgnację warto zacząć od skóry. Nie ma przecież pięknych włosów bez zdrowej skóry głowy – to podstawowa zasada marki Phyto Paris.

Phytocyane, czyli naturalna rewolucja w dziedzinie wypadania włosów

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego twoje włosy wypadają? Na ich kondycję niekorzystny wpływ mogą mieć takie czynniki jak: stylizacja na gorąco, zmiana pór roku, stres, utrata wagi, wahania hormonalne, a także niewłaściwa pielęgnacja. Efekt? Codziennie rano widzisz na szczotce włosy, które właśnie wypadły. Czy da się to przerwać? Wypróbuj kosmetyki z serii Phytocyane - szampon i ampułki przeciw wypadaniu włosów.

Szampon Phytocyane wzmacnia włosy i poprawia ich witalność. Wszystko dzięki naturalnemu składowi. Zawarte w szamponie ginkgo biloba w połączeniu z witaminą B6 oraz korą chinowca stymulują metabolizm komórkowy i poprawiają odporność włosów, przyczyniając się do ich wzmocnienia. Procyjanidy pozyskiwane z winogron, chroniące przed negatywnym oddziaływaniem wolnych rodników, osłaniają cebulki włosowe, zapobiegając ich przedwczesnemu starzeniu się.

Jeśli twoje włosy wymagają profesjonalnego wsparcia, ponieważ wypadają, są łamliwe i masz problem z objętością, to postaw na pielęgnację w ampułkach. Wybierz Ampułki Phytocyane, które dzięki zawartości procyjanidów z winogron i ekstraktu z miłorzębu regenerują i wzmacniają cebulki włosowe. Dodatkowo zwiększają objętość włosów i przywracają blask! Efekt? Twoje włosy będą zdrowe i odzyskają witalność. Do tego przestaną wypadać, a ty w końcu zapomnisz o problemie z objętością!

Farbujesz włosy? Nie zapomnij o odpowiedniej pielęgnacji!

Często koloryzujesz włosy? Zaraz po wizycie u fryzjera są piękne i delikatne, ale po kilku dniach stają się matowe i wyglądają na zniszczone? Jeśli chcesz o nie prawidłowo zadbać, to już teraz postaw na właściwą pielęgnację. Pomyśl o linii Phytocolor.

Tradycyjne farby wymień na te naturalne z Phytocolor. Marka oferuje aż 16 odcieni - od blondu, po kasztan, brąz i czerń. Produkty nie zawierają amoniaku, siarczanów, sztucznych barwników i silikonów. Za to posiadają aż do 74% pigmentów roślinnych.

PHYTOCOLOR to też kosmetyki do pielęgnacji włosów farbowanych i rozjaśnianych. W linii znajdziemy szampon, maskę i aktywator blasku, które zadbają o piękno twoich włosów.

Szampon delikatnie oczyszcza, chroni kolor i przywraca włosom niezrównany blask. Maska Phytocolor doskonale chroni włosy przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – wszystko dzięki zawartości tanin z drzewa Tara oraz ekstraktu z kiełków słonecznika. Aktywator za to nie tylko chroni kolor, ale także wygładza łuski włosów dla aktywacji blasku i natychmiastowego rozświetlenia włosów farbowanych i rozjaśnianych.

Teraz już wiesz, jak odpowiednio zadbać o swoje włosy! Który kosmetyk marki Phyto wybierasz? :)

