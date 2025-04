Pielęgnacja włosów kręconych

Falowane i mocno skręcone włosy pokochają suszarki z dyfuzorem! Suszarka idealna powinna posiadać funkcję jonizacji, możliwość ustawienia chłodnego nawiewu

i dużą nakładkę w postaci dyfuzora. Najlepiej żeby miał możliwie jak najszerszą miseczkę i długie wypustki. Im większa podatność włosów na kręcenie, tym efekt będzie bardziej spektakularny. Proste włosy zyskają delikatne fale, a kręcone podkreślony skręt i dużą objętość. Po ułożeniu fryzury należy ją zdyscyplinować używając odpowiednich kosmetyków.

Reklama

Jak pielęgnować włosy farbowane

Włosy farbowane najczęściej borykają się szybkim wypłukiwaniem koloru, traceniem połysku i matowieniem fryzury. W pewnym stopniu jest to naturalny proces, niemniej można go nieco spowolnić. Wystarczy do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej włączyć nabłyszczające płukanki oraz szampony wzmacniające blask włosów koloryzowanych i opóźniające blaknięcie koloru.

Włosy pozbawione blasku i objętości – podstawy pielęgnacji

Najszybszym trickiem zapewniającym dużą i trwałą objętość włosów jest użycie suchego szamponu. Świeżo umyte, wysuszone i ułożone włosy nie zawsze chcą się odbić od nasady – jednak jest na to prosty sposób. Wystarczy zaaplikować suchy szampon na skórę głowy, pomiędzy pasmami włosów, najlepiej w pozycji z głową w dół i delikatnie wmasować kosmetyk w skórę głowy. I voilà – większa objętość gwarantowana!

Fot. Fotolia

Pielęgnacja włosów suchych i zniszczonych

Bardzo zniszczone włosy uratują bogate maski. Przy mocno uwrażliwionych i przesuszonych włosach nie sprawdzą się zwykłe odżywki. Pielęgnacja takich włosów powinna opierać się na odwróceniu standardowej proporcji – każdego dnia odżywka, raz w tygodniu maska. Jeśli włosy są bardzo zniszczone, to przez jakiś czas nie zaszkodzi im nawet codzienne aplikowanie intensywnie odżywiającej i wzmacniającej maski. Wybierając maskę warto postawić na tą, która ma w swoim składzie najsilniej regenerujące składniki aktywne, np. keratynę i oleje wielonienasycone.

Jak pielęgnować puszące się włosy?

Problem puszenia się włosów najczęściej dotyka osoby posiadające włosy wysokoporowate (czyli suche i zniszczone). Takie kosmyki najtrudniej jest skutecznie dociążyć. Dobrym sposobem na pozbycie się puszenia jest włączenie do pielęgnacji na stałe olejów oraz kosmetyków zawierających mieszanki składników aktywnych pomagających opanować puszenie wysokoporowatych włosów – np. 30-dniową kurację wygładzającą Organix bazującą na mieszance naturalnych składników. Dlaczego oleje? Wyjaśnia Magdalena Kowalczyk z Apteki Medicover: Oleje zawierają triglicerydy kwasów tłuszczowych, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, fosfolipidy i fitosterole. Ich działanie opiera się przede wszystkim na natłuszczeniu powierzchni włosów i zamykaniu łusek osłonki, dzięki czemu znacząco poprawiamy ogólną kondycję oraz zapobiegamy plątaniu się włosów.

Reklama

Włosy bez problemów – jak o nie dbać?

Takie włosy naprawdę istnieją?! Jeśli założymy, że włosy są zadbane, nie wypadają, nie przetłuszczają się nadmiernie, nie są koloryzowane ani nadmiernie suche, to możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z normalnymi, bezproblemowymi włosami. W takiej sytuacji warto postawić na delikatną pielęgnację, która będzie zapobiegać ewentualnym problemom, ale unikać silnie nawilżających czy wygładzających produktów, bo będą zwyczajnie zbyt obciążające dla zdrowych włosów.