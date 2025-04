Chcąc mieć piękne i zdrowe włosy powinniśmy wesprzeć nasz organizm na kilku płaszczyznach. Wsparcie to jest potrzebne, by finalnie nasze mieszki włosowe były w stanie zapewnić nam taką kondycję włosów o jakich marzymy - wyjaśnia nasza specjalistka.

Agnieszka Trepka

Licencjonowana trycholog z warszawskiej kliniki Dr Beaty Dethloff Członkini Polskiego Towarzystwa Trychologicznego

Po pierwsze

Zadbajmy o zdrową i zrównoważoną dietę, ponieważ odgrywa ona kluczową rolę w zapewnieniu odpowiednich składników odżywczych dla budowy włosów.

Dieta bogata w białko, żelazo, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy (szczególnie witaminy A, C, D, E, Biotyny - witaminy B7) oraz minerały, takie jak cynk i krzem, może poprawić kondycję włosów - dodaje nasza trycholog.

Po drugie.

Zarządzajmy naszym stresem. Stres może mieć negatywny wpływ na równowagę hormonalną, co z kolei może znacząco wpływać na kondycję włosów.

Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, joga, czy regularna aktywność fizyczna, mogą pomóc w redukcji stresu. Nie zapominajmy o tzw.

working balanse oraz dbaniu o nasz dobowy, regularny cykl snu - radzi Agnieszka Trepka.

Po trzecie

Zapewnijmy prawidłową pielęgnację włosów. Dobry reżim pielęgnacyjny może wspomóc w odzyskaniu kondycji włosów. Regularne mycie i nawilżanie włosów odpowiednimi produktami, unikanie nadmiernego stosowania gorących narzędzi do stylizacji, ograniczenie używania agresywnych chemicznych środków do stylizacji czy farbowania - wszystko to może pomóc w zachowaniu zdrowych włosów. W zakresie domowej pielęgnacji od wielu lat polecam dwie sprawdzone marki: hiszpańską DSD de LUXE oraz duńską Scandinavian Biolabs, obie dostępne poprzez sklep internetowy lub w wybranych gabinetach trychokogicznych.

Po czwarte

Nawet jeśli nie obserwujemy drastycznego pogorszenia się kondycji naszych włosów lub ich nadmiernego wypadania powinnismy udać się na kontrolną wizytę do trychologa, celem której jest sprawdzenie kondycji skóry głowy, dobranie domowej pielęgnacji, która zadba tak o skórę głowy jak i same włosy. Konsultacja trychologiczna czasem wymaga analizy badań krwi lub innych parametrów funkcjonowania naszego organizmu. Stan naszych włosów jest bowiem dość często odzwierciedleniem niedoborów lub zmian hormonalnych. Omówmy z licencjonowanym trychologiem zakres badań potrzebnych po analizy na pierwszej wizycie, tym samym poprawiając jej efektywność i przyśpieszając start dobranej kuracji.

Po piąte

W niektórych przypadkach nawet zbilansowana dieta może nie wystarczyć do zapewnienia dotarcia potrzebnych składników konkretnie do wykorzystania ich przez nasze mieszki włosowe. Z pomocą przychodzą nam tutaj: zabiegi wykonywane w gabinecie trychologicznym, wcierki, które są codzienną ich kontynuacją oraz dodatkowa suplementacja.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny, dlatego istotne jest dostosowanie odpowiednich metod pielęgnacyjnych do indywidualnych potrzeb i ewentualne skonsultowanie się z profesjonalistą, aby uzyskać najlepsze porady dotyczące pielęgnacji skóry głowy i włosów w przypadku problemów z ich stanem lub gęstością.

www.agnieszkatrepka.pl

