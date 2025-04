Wibrujący odcień i nowoczesna stylizacja. Taka będzie twoja fryzura tej zimy. Dodatkowo włosy będą niesamowicie zdrowe i lśniące. Podoba ci się ta wizja? Poznaj sekret przełomowej technologii OmegaPlex® marki Schwarzkopf.

Olśniewający look

Zdrowe, lśniące włosy to absolutny must-have tego sezonu. Fryzury modelek mają głębokie, nasycone odcienie i hollywoodzkie fale lub idealnie, proste, supernowoczesne stylizacje. Wszystko to, plus efekt profesjonalnej pielęgnacji z salonu – możesz teraz uzyskać we własnej łazience. Technologia OmegaPlex® sprawia, że domowa koloryzacja daje spektakularne rezultaty. Efekt wizyty w profesjonalnym salonie...bez wychodzenia z domu oraz bez obawy o kondycje włosów.

Po pierwsze: kolor

Technologia OmegaPlex® zawarta w linii Color Expert pozwala nie tylko uniknąć zniszczenia włosów w trakcie i po koloryzacji, ale wręcz poprawić ich kondycję. Jest to możliwe ponieważ wiązania odpowiadające za zdrowie i wygląd włosów są chronione i wzmacniane w trzech etapach: w trakcie koloryzacji, tuż po niej i po upływie 3 tygodni. W rezultacie twoje włosy mają trwały i głęboki kolor, są bardziej elastyczne no i pięknie błyszczą. Nie potrzebujesz wizyty w salonie fryzjerskim aby cieszyć się profesjonalnym efektem koloryzacji.

Krok 1 – Zabezpiecza wiązania wewnątrz włosa podczas procesu koloryzacji

Krok 2 - Uszczelnia powierzchnię włosa i przedłuża intensywność koloru

Krok 3 - Wzmacnia trwałość koloru

Po drugie: pielęgnacja i styl

Z badań wynika, że co najmniej raz w tygodniu 89% kobiet suszy włosy suszarką, 21 % z nich używa lokówki, a 19% sięga po prostownicę. Wszystkie te zabiegi powodują zniszczenia i sprawiają, że włosy potrzebują silnej regeneracji i wzmocnienia poprzez odbudowę wiązań strukturalnych.

Produkty do pielęgnacji włosów Gliss Kur Fiber Therapy, pomogą wzmocnić i chronić włosy przez co staną się one bardziej odporne na częste zabiegi stylizacyjne i będą wyglądać zdrowiej. Obecna w kosmetykach formuła OmegaPlex® zadba o regenerację zerwanych wiązań i zapobiegnie przyszłym zniszczeniom. Włosy będą mocniejsze i bardziej lśniące z dnia na dzień.