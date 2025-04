26 października, na Mysiej 3 odbyło się uroczyste przedstawienie nowych produktów do pielęgnacji włosów J’aime My marki Franck Provost.

Reklama

Spotkanie uświetnił swoją obecnością sam mistrz Franck Provost , który wraz z Karoliną Gugą brandmanagerem marki w Polsce poprowadził prezentację.

Franck Provost

Spotkanie z mistrzem

Zaproszeni goście i przedstawiciele polskiej prasy urodowej poznali historię marki stworzonej 40 lat temu przez legendarnego już mistrza stylizacji, fryzjera i przyjaciela największych gwiazd i osobistości świata kina i telewizji. Mieli także okazję w ekskluzywnych wywiadach na krótkie tête-à-tête z mistrzem.

Moja pasja, moje życie: pragnę sprawić, by Twoje włosy stały się piękne.

- Franck Provost

Profesjonalna stylizacja

Od 40 lat Franck Provost odmienia świat stylizacji włosów, dążąc do tego, by uczynić piękno luksusem dostępnym dla wszystkich kobiet. Od czasu, kiedy otworzył swój pierwszy salon w 1975 roku cel ten przyświeca mu nieustannie i konsekwentnie wyznacza drogę do sukcesu. Mając około 650 salonów w 30 krajach, ten francuski lider fryzjerstwa jest jednym z najważniejszych stylistów na świecie.

premiera J'aime My Franck Provost

Razem z Fabienem Provostem – swoim synem i Dyrektorem Artystycznym firmy, tworzy kolekcje, które wciąż na nowo składają hołd kobietom i celebrują ich siłę uwodzenia. Dziś, pomimo upływu lat, Franck Provost jest nadal zaangażowany w stylizację, aby uszczęśliwiać kobiety, które czują się jeszcze piękniejsze, lecz przede wszystkim pragnie dziękować im za zaufanie, którym zawsze go darzyły.

Reklama

"Przez ostatnie 40 lat miałem przyjemność oferować wysokiej jakości usługi w moich salonach, indywidualnie dobierać fryzury i kolory włosów, przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie oraz dzielić się pasją, którą odczuwam wobec tej profesji. Dziś stworzyłem dla Was: J’aime My – gamę produktów do pielęgnacji włosów, dzięki której mogę nadal pielęgnować swoją bliską więź z Wami, kobietami. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, niż widok szczęśliwej kobiety, która czuje się piękna."