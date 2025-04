Cameleo Delia Cosmetics - Szampon do włosów ekstremalnie zniszczonych, uszkodzonych, po intensywnych zabiegach fryzjerskich

Dzięki biomimetycznej keratynie Keramimic 2.0™ szampon pomaga zregenerować zniszczone włosy, wnikając bezpośrednio w najbardziej uszkodzone miejsca i kompleksowo odbudowując ich strukturę.

Działanie i efekty:

dokładne oczyszczenie

dogłębna regeneracja i intensywne nawilżenie

ograniczenie efektu "puszenia się"

jedwabista miękkość i wygładzenie

bez soli, parabenów i sztucznych barwników

Pojemność: 250 ml

Cena: 14,50 PLN

Cameleo Delia Cosmetics - Ekspresowa odżywka do włosów ekstremalnie zniszczonych, uszkodzonych, po intensywnych zabiegach fryzjerskich

Odżywka o pielęgnacyjnej formule o łagodnym działaniu na włosy i skórę głowy. Dzięki zawartości aktywnej keratyny Keramimic 2.0™ szybko odbudowuje uszkodzenia struktury włosów, dogłębnie je regenerując i wzmacniając ich warstwę ochronną.

Natychmiastowe efekty:

regeneracja zniszczonych włosów

ograniczenie efektu puszenia się

termoochrona

łatwe rozczesywanie

wygładzenie bez obciążania

jedwabista miękkość i sprężystość

zdrowe, lśniące włosy pełne lekkości i naturalności

bez soli, parabenów i sztucznych barwników

Pojemność: 200 ml

Cena: 11,5 PLN

Cameleo Delia Cosmetics - Płynna Keratyna

Kosmetyk do pielęgnacji zniszczonych włosów, który pozwala zrekonstruować najbardziej zniszczone części włosa i odtworzyć naturalny skład jego powierzchni. Płynna keratyna o właściwościach silnie regenerujących typu "włos w płynie" przeznaczona jest szczególnie do pielęgnacji włosów uszkodzonych i osłabionych farbowaniem, trwałą i innymi zabiegami fryzjerskimi.

Działanie:

termoochrona

regeneracja uszkodzeń włosów w warstwie korowej

łatwe rozczesywanie

wygładzone włosy aż po same końce

większa podatność na skręcanie i układanie

wzrost sprężystości, elastyczności i miękkość

większy połysk

bez soli, parabenów i sztucznych barwników.

Sposób użycia: Spryskać wilgotne włosy po umyciu szamponem, nie spłukiwać. Do codziennego użytku.

Pojemność: 150 ml

Cena: 14,80 PLN

Cameleo Delia Cosmetics - Maska Keratynowa

Kosmetyk, który pozwala zrekonstruować najbardziej zniszczone włosy i odbudować ich naturalny skład. Silnie regenerująca, nawilżająca i wygładzająca maska przeznaczona jest do pielęgnacji włosów uszkodzonych i osłabionych farbowaniem, trwałą lub innymi zabiegami. Zawarty w serum składnik kondycjonujący Sofil zapewnia idealną gładkość i połysk.

Działanie:

termoochrona

odbudowa włosa w głębokich warstwach

łatwe rozczesywanie,

wygładzone włosy, aż po same końce

większa podatność na skręcanie i układanie

wzrost srężystości, elastyczności i miękkości

większy połysk

bez soli, parabenów i sztucznych barwników

Sposób użycia: Nakładać na umyte szamponem włosy, pozostawić na minutę i zmyć. Stosować 2 razy w tygodniu.

Pojemność: 200 ml

Cena: 14,80 PLN

Cameleo Delia Cosmetics - Jedwab do włosów

Jedwab to idealny kosmetyk do intensywnej regeneracji włosów słabych i zniszczonych. Zawiera olej arganowy, który odżywia i nawilża włosy oraz wzmacnia ich strukturę. Zapobiega procesowi starzenia się włosów, dzięki czemu odzyskują one swój naturalny blask bez efektu obciążenia. Chroni delikatną strukturę włosa przed wysokimi temperaturami i przeciwdziała rozdwajaniu się koncówek. Ułatwia modelowanie fryzury. Przy regularnym stosowaniu włosy stają się elastyczne, mocniejsze i bardziej lśniące. Dodatkowo jedwab do włosów nie zawiera soli, parabenów i sztucznych barwników. Wystarczy spryskać na wilgotne lub suche włosy.

Pojemność: 55 ml

Cena: 10,50 PLN