Krok 1 - Peeling skóry głowy

Chociaż zwykle o tym zapominamy największy wpływ na wygląd naszych włosów ma kondycja... skóry głowy.

Dobrze oczyszczona i nawilżona jest bazą dla zdrowych i silnych włosów. Jeśli skóra głowy jest przesuszona, łuszcząca, napięta i swędząca przyda się jej kosmetyk do zadań specjalnych. Szczególnie jeśli na co dzień stosujesz produkty do stylizacji fryzur. Mogą one sprawić, że włosy będą matowe, pozbawione objętości, ciężkie, szorstkie i łamliwe, a skóra głowy podrażniona.

Dodatkowo zimą, kiedy nosimy czapki i jesteśmy ciągle narażeni na huśtawki temperatur (zimno na zewnątrz, a gorąco w środku) skóra głowy jest bardziej narażona na podrażnienia czy nadmierne wydzielanie sebum. Dlatego o tej porze roku każdy przynajmniej raz na kilka myć powinien sięgnąć po produkt złuszczający.

Naturalny balansujący peeling do skóry głowy Neboa usuwa zrogowaciały naskórek, oczyszcza skórę głowy i przygotowuje skalp oraz włosy do kolejnych etapów pielęgnacji. Kosmetyk zawiera kwasy owocowe (AHA) oraz BHA, które skutecznie, ale delikatnie złuszczają wrażliwą skórę głowy. Ich działanie wzmacniają sproszkowany kaczan kukurydzy oraz puder z łupiny orzecha włoskiego. A wyciąg z kwiatu gorzkiej pomarańczy nawilża, łagodzi oraz działa przeciwzapalnie. Zawarte w formule składniki aktywne zapewniają skórze głowy ukojenie i uczucie odświeżenia.

fot. Materiały prasowe

Cena: 27,90 zł / 150 ml

Krok 2 - Oczyszczanie

Według złotej zasady włosomaniaczek szampon dobieramy zawsze do skóry głowy, a tylko odżywki i maski do samych włosów.

Ważna jest także moc stosowanego do mycia kosmetyku, bo silne szampony, choć głęboko oczyszczające, stosowane zbyt często, mogą naruszyć równowagę skóry głowy. W codziennej pielęgnacji najlepiej postawić na szampony o naturalnych składach, które skutecznie, a jednocześnie delikatnie oczyszczą skalp i włosy.

Naturalny regenerujący szampon REPAIR Neboa łagodnie myje oraz zapewnia uczucie odżywienia włosów i skóry głowy. Zawarty w nim, m.in. sok z liści aloesu dostarcza cennych witamin (m.in. A, E, C) oraz minerałów, zapewniając odżywienie włosów i skalpu, a ekstrakt z kokosa nawilża, niweluje problemy z szorstką skórą głowy i odżywia włosy.

fot. Materiały prasowe

Cena: 32,90 zł / 300 ml

Krok 3 - Wygładzanie

Ideałem piękna pozostają włosy proste przypominające taflę wody, a w przypadku włosów kręconych te odznaczające się sprężystym, lśniącym skrętem. Taki efekt jest możliwy dzięki błyskawicznie działającej wodzie lamelarnej MAGIC WATER, która poradzi sobie nawet ze zniszczonymi czy mocno przesuszonymi włosami. Należy ją aplikować na mokre, umyte szamponem włosy i spłukać po 10 sekundach. Tylko tyle potrzeba, aby włosy odzyskały miękkość.

Woda lamelarna MAGIC WATER Neboa stworzona z wykorzystaniem innowacyjnej technologii lamelarnej, zapewnia włosom ekspresowe wygładzenie i połysk. Jej unikatowe działanie polega na transportowaniu składników w głąb włosa, dzięki czemu szybko i skutecznie wypełniają one ubytki i uszkodzenia.

Kosmetyk ma lekką wodną formułę, co sprawia że kondycjonuje włosy, ale ich nie obciąża. MAGIC WATER zawiera kompleks składników, które zapobiegają elektryzowaniu się włosów i ułatwiają ich rozczesywanie, także zapewnia im gładkość oraz nawilżenie. Baza kosmetyku została wzbogacona również o prebiotyk - inulinę, która zapewnia włosom blask, wygładza i ogranicza ich przesuszanie, a także o fruktozę – humektant, zapobiegający utracie nawilżenia.

Cena: 34,99 zł / 200 ml

Krok 4 - Odżywianie

Aby włosy były pełne zdrowego połysku, mocne i sprężyste sam szampon i peeling oczywiście nie wystarczą. Konieczne jest systematyczne stosowanie odżywki po każdym myciu, a raz na kilka myć także bardziej skoncentrowanej maski do włosów. Osoby o włosach suchych czy kręconych, które są bardzo porowate i wymagają dogłębnego odżywienia mogą stosować trick włosomaniaczek czyli mycie OMO – odżywka, szampon, odżywka.

Naturalna regenerująca odżywka REPAIR Neboa zapewnia uczucie rewitalizacji włosów i skóry głowy. Dzięki zawartości naturalnego aminokwasu - betainy nawilża i nadają włosom objętość, sok z liści aloesu dostarcza witamin i minerałów, zapewniając odżywienie włosów i skalpu, aminokwasy pszenne i sojowe odbudowują strukturę włosów, przywracając im sprężystość, a ekstrakt z kokosa nawilża i odżywia włosy aż po końcówki.

Cena: 32,90 zł / 300 ml

Nawilżająco-odżywcza maska HYDRATING Neboa zawiera emolienty, które pielęgnują każdy rodzaj włosów, bez względu na ich porowatość. Formuła bogata w lipidy (pochodzące z oliwy z oliwek, masła shea i kakaowego oraz oleju ze słodkich migdałów), sprawia, że maska odżywia i wygładza najbardziej przesuszone włosy. Olej z nasion chia zapobiega rozdwajaniu się końcówek, a ekstrakt z brzoskwini działa odświeżająco i oczyszczająco.

Cena: 29,99 zł / 300 ml

Wybierając Neboa, nie tylko pielęgnujesz włosy i skórę głowy, ale także troszczysz się o Planetę. Opakowania Neboa są wykonane z plastiku z recyklingu – w tym z plastiku odławianego z oceanów i nadają się do dalszego przetworzenia. To najlepszy krok w kierunku pielęgnacji less waste, a im więcej kosmetyków Neboa w łazience, tym mniej sztucznych odpadów w naturalnym środowisku wodnym.

Kosmetyki Neboa są dostępne wyłącznie w drogeriach Rossmann.

NEBOA to marka naturalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów, stworzona zgodnie z filozofią RESPECT THE NATURE. Jej działanie opiera się na szczególnej trosce o środowisko naturalne - jako pierwsza polska marka NEBOA sięga do głębin oceanów, skąd pochodzi wykorzystywany przez nią w produkcji opakowań surowiec.

Każda butelka NEBOA realnie zmniejsza ilość plastikowych śmieci w oceanach. NEBOA to 18 kosmetyków do pielęgnacji włosów i skóry głowy o nowatorskich wegańskich formułach, opartych na naturalnych składnikach. Pięć serii pielęgnacyjnych odpowiada potrzebom różnych rodzajów włosów. Ofertę marki uzupełniają specjalistyczne kosmetyki: wcierki i peelingi do skóry głowy, seria szamponów dla mężczyzn, maska oraz innowacyjna woda lamelarna.