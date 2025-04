Piękne, lśniące i mocne – która z nas nie marzy o takich włosach? Niestety w rzeczywistości kondycja naszych włosów często pozostawia wiele do życzenia. Jednym z problemów, z którym na co dzień boryka się wiele kobiet, są rozdwajające się końcówki. Co jest tego przyczyną i jak sobie z tym radzić?

Reklama

Niesforne kosmyki

Kłopoty z włosami mogą mieć podłoże zdrowotne, jednak ich przyczyny najczęściej są prozaiczne i wystarczy zmienić swoje nawyki pielęgnacyjne, by sobie z nimi poradzić. Problem rozdwajających się końcówek może dotyczyć każdej kobiety, niezależnie od tego, czy ma włosy suche, normalne czy przetłuszczające się. Wprawdzie to włosy suche są bardziej podatne na uszkodzenia, jednak wszystkie zabiegi, podczas których wykorzystuje się gorące powietrze czy silne chemiczne substancje, mogą prowadzić do uszkodzenia struktury włosa, a co za tym idzie – do rozdwajania się końcówek. Warto zatem od czasu do czasu zrezygnować z suszarki, lokówki czy prostownicy, a z zabiegów fryzjerskich, takich jak farbowanie, trwała, prostowanie czy rozjaśnianie, korzystać z rozsądkiem. Nieobojętne dla kondycji naszych włosów są też warunki atmosferyczne, np. promieniowanie słoneczne, silny wiatr czy mróz. Dlatego w lecie nie powinnyśmy zapominać o kapeluszu z szerokim rondem, który osłoni nasze włosy przed szkodliwym promieniowaniem, a zimą – zakładać czapkę. Częstą przyczyną problemów z włosami są też źle dobrane kosmetyki. Jakie produkty wybrać, aby raz na zawsze pożegnać rozdwojone końcówki?

Reklama

Powiedz: „nie” problemom z włosami

Aby uniknąć rozdwojenia końcówek, należy sięgać po odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji włosów. Jednak, co to znaczy „odpowiednie”? Takie, które dbają nie tylko o zewnętrzny wygląd naszej fryzury, lecz także przenikają do wewnątrz, odbudowując i wzmacniając strukturę włosa, tak jak kosmetyki Pantene Pro-V.

Eksperci Pantene Pro-V Hair Research Institute odkryli, że we włosach każdego człowieka odkładają się minerały zawarte w wodzie, w szczególności związki miedzi, które mają silne właściwości oksydacyjne. Gromadzenie się nadmiernych ilości takich substancji wewnątrz włosów może być dla nich szkodliwe, ponieważ wynikiem utleniania są wolne rodniki, które uszkadzają komórki.

Podczas każdego mycia narażamy więc włosy na mikrourazy spowodowane naturalną obecnością jonów miedzi w wodzie z kranu. W miarę upływu czasu struktura włosów osłabia się, a kosmyki stają się bardziej podatne na rozdwajanie, a także łamanie i puszenie się.

Naukowcom Pantene Pro-V udało się rozwiązać ten problem. Opracowali oni Technologię Antyoksydantów Zapobiegających Uszkodzeniom, zawierającą EDDS – inteligentny „magnes mineralny”, który identyfikuje i pomaga neutralizować nadmiar jonów miedzi we wnętrzu włosów, zapobiegając powstawaniu uszkodzeń.



EDDS znajdziesz teraz we wszystkich szamponach Pantene Pro-V, a ich szeroka oferta oraz bogactwo odżywek i masek tej marki pozwoli ci dobrać produkt odpowiedni do twoich potrzeb. Niezależnie od tego, który kosmetyk Pantene Pro-V wybierzesz, już nigdy nie będziesz musiała iść na kompromis i wybierać między ładnym wyglądem a zdrowiem twoich włosów. Teraz możesz cieszyć się pięknymi włosami, które z każdym myciem będą zdrowsze i piękniejsze. Używając dobranych do włosów odżywek, raz na zawsze zapomnisz o rozdwajających się końcówkach.