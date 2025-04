fot. Fotolia

Nie tylko latem włosom należy się ochrona. Zimą warunki atmosferyczne są dla nich równie szkodliwe jak mocne słońce i trzeba im pomóc.

Na wahanie temperatur - odżywka!

Nagła zmiana temperatury to coś normalnego zimą. Bardzo często zmieniamy otoczenie: z zimnego parkingu wchodzimy do ogrzewanego biura, marzniemy na przystanku, by wejść do dusznego autobusu, po spacerze i zabawach na śniegu rozgrzewamy się przy kominku. Włosy tego nie znoszą! Nie lubią też suchego powietrza z kaloryferów. Bez głębokiego i kompleksowego odżywiania stracą blask i będą się łamać. Używanie odżywki jest więc obowiązkiem, ponieważ zamyka ona łuski włosów i sprawia, że dzięki niej są gładkie i chronione przed uwarunkowaniami zewnętrznymi.

Sposób na elektryzowanie się włosów

Zimą często mamy problemy z włosami, które sterczą po zdjęciu czapki. Zjawisko elektryzowania się włosów można zniwelować za pomocą specjalnych urządzeń do pielęgnacji, tj. suszarka lub prostownica z funkcją jonizacji. Wewnątrz nich znajduje się jonizator, który wytwarza ujemne ładunki elektryczne zwane jonami ujemnymi, osłabiając dodatnie ładunki na włosach. Dzięki temu pojedyncze kosmyki zostają wygładzone, dobrze się układają i nie elektryzują, natomiast włosy są gładsze, podatne na układanie oraz osiągają idealny kształt. Ważne jest również systematyczne nakładanie odżywki po każdy myciu głowy.

Piękne włosy spod czapki

Są kobiety, które wolą marznąć niż narazić się na to, że czapka zniszczy ich wypielęgnowaną fryzurę. Zimą trzeba znaleźć na to złoty środek i pogodzić się z tym, że po zdjęciu czapki nie będziemy miały grzywki jak spod linijki.

Ratunkiem dla kobiet z krótkimi włosami jest dobre strzyżenie i nastawienie, że ściągamy czapkę, poprawiamy włosy rękami i zapominamy o tym jak wyglądamy. Warto pamiętać również o tym, że elementem, który dominuje w trendach stylizacyjnych jest naturalność. A zatem powinniśmy uwydatniać pofalowania, naturalne wicherki i załamania. Najważniejsze są puszyste i lśniące włosy. Jeśli dobierzesz luźną czapkę, na pewno nie zaszkodzisz swojej fryzurze.

Podziękuj ciasnym czapkom

Proponuję schować głęboko w szafie małe i ciasne czapki, które sprawiają, że włosy wycierają się, kruszą, a skóra się poci. Nie ma się co dziwić, że nosząc takie nakrycia głowy nie mamy lśniących i zdrowo wyglądających włosów. To samo dotyczy czapek ze sztucznych włókien. Szukajmy naturalny włókien i nośmy czapki typu oversize, które nie tylko dobrze wyglądają, ale też są modne i wygodne.

Autor: Oskar Bachoń / Hair & Make-up Designer