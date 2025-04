Dzięki piance włosy zyskują ładną fakturę – mniej się pierzą i łatwiej ułożyć z nich każdą fryzurę. Dobrze dobrana pianka ładnie podkreśla naturalny skręt włosów, dodatkowo je wygładza, chroni kolor, a nawet działa jak push-up – dyskretnie unosi włosy do góry i dodaje im objętości.

Do podkreślania skrętu włosów użyj lżejszych, ale za to bardziej elastycznych pianek. Raczej nie utrwalają one i nie usztywniają włosów, a dzięki dużej ilości składników nawilżających sprawiają, że włosy ładnie się kręcą i zdecydowanie mniej elektryzują.

Jak nakładać piankę na loki?

Umyj włosy. Nadmiar wody dobrze odciśnij w suchy ręcznik.

Delikatnie rozczesz wilgotne włosy rzadkim grzebieniem.

wilgotne włosy rzadkim grzebieniem. Wyciśnij na dłoń dwie dozy pianki i wgniataj ją w wilgotne włosy od końcówek ku nasadzie. Nie nakładaj pianki w okolicach skóry – włosy będą się szybciej przetłuszczać.

Sprawdzone sposoby na objętość włosów

Rasa kaukaska (czyli my!) słynie z bardzo cienkich włosów, dlatego tak lubimy pianki zwiększające ich objętość.

Umyte włosy bardzo dokładnie odciśnij z nadmiaru wody i rozczesz.

Wczesz w nie piankę zwiększającą objętość, nakładając ją grzebieniem blisko nasady włosów.

, nakładając ją grzebieniem blisko nasady włosów. Odrobinę pianki wczesz w całe włosy i dobrze je wysusz.

wczesz w całe włosy i dobrze je wysusz. Jeśli masz wyjątkowo cienkie włosy, możesz w suche ponownie wczesać odrobinę pianki i jeszcze raz wysuszyć.

W wypadku prostych włosów chodzi o to, by nadać im równą, lśniącą i elastyczną fakturę. Dzięki niej będziesz mogła dowolnie je układać i upinać. Zyskujesz też gwarancję, że włosy dłużej zachowają świeżość.

Jak nakładać piankę na proste włosy?

Wyciśnij z atomizera ilość pianki wielkości małej brzoskwini.

ilość pianki wielkości małej brzoskwini. Nakładaj piankę partiami na płaską szczotkę lub grzebień.

na płaską szczotkę lub grzebień. Wczesuj ją we włosy od tyłu, pochylając głowę do przodu (w ten sposób unikniesz gromadzenia się pianki na grzywce).

