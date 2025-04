fot. Fotolia

Droga Pani,

mam na imię Barbara, mam 47 lat. Obecnie walczę z nowotworem piersi. W wyniku chemioterapii straciłam wszystkie włosy. Rodzina namawia mnie, abym kupiła sobie ładną perukę, która poprawi moją pewność siebie. Ja jednak obawiam się, że peruka może zsunąć mi się z głowy w pracy lub autobusie – bardzo wstydziłabym się takiego ośmieszenia.

W jaki sposób mocowane są peruki? Czy peruka może spaść z głowy np. z powodu dużego wiatru? Będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości!

Barbara.

Na pytanie odpowiada Ewa Stefańska, specjalista trycholog-biotechnolog z Kliniki Włosów HairLAB:



Większość ludzi, myśląc o peruce, ma przed oczami obraz peruki, która wygląda sztucznie, jest matowa i od razu rzuca się w oczy. Nic bardziej mylnego. Obecnie na rynku dostępne są peruki wykonane z włosów syntetycznych, które trudno jest na pierwszy rzut oka odróżnić od włosów naturalnych. Można też kupić peruki z włosów naturalnych – azjatyckich bądź europejskich.

Włoski w perukach są osadzone na cienkiej siateczce, co zwiększa komfort użytkowania. Dzięki temu noszenie peruki nie jest uciążliwe, a dodatkowo skóra głowy nie poci się i włoski pod peruką mogą swobodnie rosnąć.

Ostatnio w produkcji peruk zastosowano metodę French Part, która daje efekt włosów wyrastających ze skóry głowy, oraz efekt rozmytego czoła, który wygląda jak pierwsza linia włosów. W nowoczesnych perukach istnieje też możliwość ułożenia każdej fryzury, więc nie musimy się już ograniczać do noszenia włosów ciągle w ten sam sposób.

Ważne jest odpowiednie dobranie peruki – zarówno pod względem rozmiaru, jak i rodzaju fryzury oraz jej koloru. Należy pamiętać, aby nie kupować zbyt ciasnych peruk, ponieważ noszenie ich przez cały dzień może spowodować ucisk i ból głowy. Zbyt duże peruki mogą się zsuwać oraz wyglądać bardzo nienaturalnie.

Mocowanie peruk może być wykonane do własnych włosów za pomocą mikrospinek lub do skóry głowy z wykorzystaniem taśm. Osoby, które mają swoje włosy, mogą przymocować perukę za pomocą mikrospineczek, które tak jak taśmy zapobiegną przesuwaniu się peruki na głowie. Osoby pozbawione włosów na skórze głowy w wyniku chemioterapii lub innych schorzeń mają możliwość przymocowania peruki do skóry głowy za pomocą specjalnych taśm.

Dzięki temu nie ma możliwości zsunięcia się nagle peruki z głowy w wyniku mocniejszego podmuchu wiatru, schylania się lub pociągnięcia przez inne osoby.

