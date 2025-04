Naturalne nasiona bogate w śluz roślinny, które dogłębnie oczyszczą twoją skórę głowy. Masz je w kuchni!

Peeling z siemienia lnianego na skórę głowy to prosty, domowy sposób na zadbanie o kondycję skalpu. Ten naturalny kosmetyk oczyszcza, nawilża i łagodzi podrażnienia, a przy tym jest banalnie prosty do wykonania. Poznaj jego zalety i sprawdź dlaczego wdrożyć go do codziennej rutyny pielęgnacyjnej oraz jak go przygotować.