Siwienie włosów jest nieuniknione. Prędzej czy później srebrne nitki pojawią się u każdej z nas, bez wyjątku. Główną przyczyną ich pojawienia się jest starzenie organizmu —wraz z wiekiem spada produkcja pigmentu odpowiedzialnego za naturalny kolor włosów (melaniny).

Upływ czasu to jednak nie wszystko. Czynnikami powodującymi popielate lub białe nitki są również: silny stres, używki, ekspozycja na promienie UV, dieta uboga w witaminy, choroby oraz geny. Jeśli rodzice lub ktoś z najbliższych osiwiał w młodym wieku, bardzo prawdopodobne, że i nas wcześniej dopadnie ten problem.

W ciągu ostatnich kilku lat bardzo zmieniło się postrzeganie siwych pasm — uważane są za wyjątkowe i wiele kobiet nosi z dumą srebrną koronę. Na naturalny look postawiły m.in. Jessica Parker, Gwynteh Palt rwo, Andie MacDowell oraz Joanna Liszowska. Nic dziwnego — dodają klasy, wdzięku i charakteru.

Siwe włosy nie muszą być jednak nudne. Magicznym rozwiązaniem, który sprawi, że zyskają zupełnie nowy wymiar są refleksy. Możesz zdecydować się na brązowe pasemka, popielate lub blond. Wyglądają bardzo naturalnie, dodają fryzurze objętości oraz pięknie rozświetlają cerę.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie pasemka najlepiej sprawdzą się na siwych włosach.

Spis treści:

Blond pasemka na siwe pasma

Blond refleksy to jedna z najlepszych opcji na zamaskowanie siwych kosmyków. Dadzą efekt włosów muśniętych słońcem. Im będą jaśniejsze, tym lepiej ukryją siwiznę. Możesz wykonać je na blond włosach lub w odcieniach brązu.

Siwe pasemka na brązowych i czarnych włosach

Jeśli masz ciemne włosy i zauważyłaś na nich jasne nitki, rozwiązaniem mogą być… popielate pasemka. Taka koloryzacja to hit ostatnich miesięcy. Będą wspaniale łączyć się z tymi naturalnymi. Na czarnych i brązowych włosach świetnie sprawdzi się też koloryzacja front gray, czyli siwe, grubsze pasma po bokach twarzy.

Refleksy na ciemnych włosach: jak zrobić w domu i jak poprawnie dobrać odcień? Inspiracje

Balejaż na siwych włosach

Skutecznym sposobem na zatuszowanie siwych włosów jest również balejaż. Kluczem jest zmiksowanie kolorów tak, aby naturalnie się przenikały i wyglądały naturalnie. Koloryzację najlepiej wykonać u doświadczonego fryzjera.

Oto 3 popularne i stylowe koloryzacje, które sprawią, że pokochasz swoje siwe włosy. Dodadzą ci uroku i będziesz nosiła je z dumą.

Pasemka na włosach - jak je zrobić krok po kroku, praktyczne rady

Grey blending

Koloryzacja grey blending to mieszanka różnych odcieni szarości. Dodaje włosom objętości i wielowymiarowości. Pasemka wprowadzane są subtelnie ok. 3 cm od nasady, dzięki czemu fryzura jest bardzo łatwa w utrzymaniu. Nie widać odrostu, więc nie musimy regularnie odwiedzać salonu. W koloryzacji grey blending stosuje się te same zasady, co w tradycyjnym balejażu.

Lowlights

Inną koloryzacją uwielbianą przez posiadaczki siwych włosów, jest kaloryzacja lowlights. Polega na farbowaniu cienkich pasm na delikatnie ciemniejszy odcień niż naturalny kolor. Koloryzacje najlepiej wykonać w profesjonalnym salonie fryzjerskim. Stylista dobierze odpowiedni odcień i ilość pasemek.

Herringbone highlights

Herringbone highlights to idealna koloryzacja, jeśli chcemy zamaskować pierwsze siwe włosy. Celowo zostawiamy tutaj srebrne nitki i wplatamy w nie cieplejsze i chłodniejsze pasemka. Można wykonać ją na wszystkich kolorach włosów.

