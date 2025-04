Spis treści:

W czasach podstawówki grube, kolorowe opaski i szerokie, pokryte materiałem gumki do włosów były dopełnieniem codziennych stylizacji - najczęściej błyszczących legginsów i t-shirtów z nadrukami.

Gdy tylko przychodziła niedziela i czas uroczystego, rodzinnego obiadu, kolorowe ozdoby do włosów, zamieniałyśmy na rzecz spinek zdobionych sztucznymi perełkami, które mama wpinała nam w zgrabnie uczesany warkoczyk.

Nie da się ukryć, że opaski, spinki i masywne gumki do włosów to gadżety, które kojarzą nam się z latami 90. Teraz wracają na listę najważniejszych jesiennych trendów, ale w odmienionej, bardziej „dorosłej" wersji..

Najczęściej szerokie, pokryte materiałem. W tym sezonie dominują odcienie granatu, bordo i musztardowej żółci - czyli dokładnie takie, jakie najbardziej kojarzą się z jesienią. Wśród wzorów znajdziecie przede wszystkim paski i kwiatowe motywy.

Szalenie modne są również opaski pokryte brokatowymi, błyszczącymi materiałami (ach te lata 90.!) Większość z nich dodatkowo ozdobiona jest kokardą albo węzłem w stylu lat 60.

Jak je nosić? Do spódnic o długości 7/8 i luźnych, koszulowych bluzek i swobodnie związanych włosów.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

W tym sezonie spokojnie mogą robić za całą biżuterię. Hitem są te zdobione sztucznymi perełkami i kolorowymi paciorkami. Znajdziecie je m.in. w najnowszej kolekcji marek Zara i H&M.

Nam najbardziej podobają się te, które wyglądają jak zrobione z tłuczonej masy perłowej. A skoro już o morskich klimatach mowa - zerknijcie na te złote w kształcie muszli! Są boskie!

Jak je nosić? Do białych koszul i jeansów, zarówno do rozpuszczonych jak i związanych w niski kucyk włosów.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Gumka do włosów przestała być byle jakim gadżetem, który ma za zadanie tylko związać włosy, by nam nie przeszkadzały. Teraz to równoprawny dodatek, taki sam jak buty czy torebka - musi być więc starannie przemyślany. Tej jesieni najmodniejsze są te grube, zdobione wzorzystym materiałem i mocno błyszczące.

Jak je nosić? Najlepiej związując nimi wysoki koczek lub koński ogon. Idealne dla miłośniczek sportowej elegancji.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Nie musisz specjalnie wybierać się po nie na zakupy. Nawet jeśli sama nie nosisz cienkich chustek ani apaszek, na pewno ma je w swojej szafie twoja mama. Najmodniejsze są te w kwiatowe, vintage'owe wzory i szerokie paski. Warto wybierać przede wszystkim te wykonane z jedwabiu i muślinu.

Jak je nosić? Najlepiej wplecione w długi warkocz, albo jako opaska w stylu lat 70. - koniecznie do rozpuszczonych włosów!

fot. ImaxTree/AgencjaFree

