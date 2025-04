Ombre we fryzjerskim slangu to po prostu "cieniowanie". Chyba nikt się nie spodziewał, że ta metoda koloryzacji pobije wszelkie rekordy popularności. Kilka lat temu pojawienie się z mocno rozjaśnionymi końcówkami było nie lada awangardą. W tej chwili romans z ombre ma co trzecia dziewczyna - z mniejszym lub większym powodzeniem. Po latach nadal święci triumfy, a farbowanie ombre stało się najważniejszym trendem ostatnich lat. Miałaś już okazję wypróbować? A może zupełnie Ci się nie podoba? Na czym dokładnie polega ta metoda?

Koloryzacja ombre, czyli jaka?

Jej główną zasadą jest to, że między naturalnym kolorem włosów a tym farbowanym, ma być płynne przejście odcieni, przy czym włosy koloryzowane nie są od czubka głowy, a od pewnej wysokości - najczęściej od połowy długości. Najpopularniejszym duetem kolorów jest brąz i blond - to świetnie rozwiązanie dla tych z was, którym znudziły się już ciemne włosy, a wciąż nie mogą odważyć się na blond.

To co odróżnia ombre od innych metod koloryzacji to to, że łączone kolory często są bardzo kontrastowe. Ombre na włosach możecie też wykonać same w domu - w drogeriach są specjalnie do tego przeznaczone farby, albo udać się do fryzjera. Jeśli o nas chodzi, odradzamy samodzielne eksperymenty, bo z doświadczenia wiemy, że kończą się różnie.

Ombre - dla kogo?

Ombre da się wykonać na każdym kolorze włosów. Ważniejsza jest natomiast ich długość - powinny być przynajmniej do ramion. Ombre blond będzie wyglądać świetnie u naturalnych, ciemniejszych blondynek - wtedy łatwiej rozjaśnić końcówki. Efekt będzie bardzo dziewczęcy, przez co odejmie lat. Jeśli masz bardzo ciemne włosy musisz uważać, żeby przejście kolorów nie było zbyt agresywne.

